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Mansions in Griechenland

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Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln
7
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
6
Municipal Unit of Loutraki Perachora
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9 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 10 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Herrenhaus 10 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
🏡 EXKLUSIVE VILLA AM MEER IN GRIECHENLAND — EIN FERTIGES ASSET UND LEBENSQUALITÄT 📍 Nea Flog…
$2,94M
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Herrenhaus 5 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 5 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Isthmia- Haus 200 m2- Grundstück 1080 m2- Was? Innerhalb des Plans- Was? Baubilanz 400q m-…
$578,535
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Herrenhaus 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stell dir vor, jeden Morgen aufwachen zu dem beruhigenden Klang der Wellen und einem atember…
$439,793
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TekceTekce
Herrenhaus 8 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 8 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
- Zweistöckiges Einfamilienhaus mit 280 m² zu verkaufen in Karbounari, Loutraki - Zweistöck…
$526,725
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Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Herrenhaus 7 zimmer in Argos-Mykene, Griechenland
Herrenhaus 7 zimmer
Argos-Mykene, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
- Zweigeschossiges historisches Haus 188 qm mit zwei Erdgeschoss-Shops.- Was? Das Anwesen be…
$179,789
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Herrenhaus 6 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 6 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Detached house in Loutraki is a beautiful and comfortable house. With a total area of 134 sq…
$409,942
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Herrenhaus 8 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 8 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
- Historic property 273 sqm in the center of Loutraki - Very good location and quiet area …
$1,08M
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Herrenhaus 4 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Herrenhaus 4 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Einmaliges Angebot: ein Einfamilienhaus in Loutraki! Dieses exquisite 200 m² große Haus. Das…
$669,620
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Immobilienangaben in Griechenland

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