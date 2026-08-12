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Häuser in Griechenland

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Korfu
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Makedonien - Thrakien
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4 991 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Haus 2 Schlafzimmer in Kontos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kontos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 270 m²
Einfamilienhaus 287 qm in Griechenland, Aegina, Untergebiet Agios Nektarios zum Verkauf.Das …
$519,581
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Fläche 84 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 84 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$242,159
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Grekodom Development
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Villa in Perachora, Griechenland
Villa
Perachora, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm. auf der Halbinsel Peloponnes. Der Keller besteht a…
$979,135
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Haus 3 Schlafzimmer in Fourka, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fourka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Das Haus befindet sich in den Vororten von Fourka Dorf 2400 Meter vom Sandstrand entfernt. D…
$248,244
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426,661
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Grekodom Development
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Grekodom Development
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Haus 4 Schlafzimmer in Kalives, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kalives, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Die Häuser befinden sich in den Vororten von Kalyves Dorf nur 230 Meter vom Strand entfernt.…
$554,804
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Grekodom Development
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Ferienhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Ferienhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 74 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 74 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das…
$288,284
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Haus 8 Schlafzimmer in Griechenland
Haus 8 Schlafzimmer
Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Diese schönen Villen zum Verkauf befinden sich in Agios Onoufrios, Akrotiri, Chania und werd…
$2,43M
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Haus 2 Schlafzimmer in Vamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Vamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Immobilie zum Verkauf befindet sich in Vamos, Apokoronas, Chania, einem malerischen un…
$183,779
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Villa in Kontokali, Griechenland
Villa
Kontokali, Griechenland
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 230 qm. auf der Insel Korfu. Der erste Stock besteht aus e…
$1,50M
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230,627
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 250 m²
Villa zum Verkauf 250 qm in Gazi, Heraklion, Kreta In einer ruhigen und grünen Gegend von gr…
$529,885
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Haus 2 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Der Komplex von Maisonetten und Apartments befindet sich im Dorf Gerakini, nur 250 Meter vom…
$196,493
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neu gebaute Haus liegt 600 Meter vom Sandstrand in Kalyves entfernt. Es gibt einen priva…
$202,272
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Das Haus befindet sich in der Umgebung des ganzjährig belebten Agios Mamas Dorfes 850 Meter …
$323,295
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Eigenschaftstypen in Griechenland

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cottages
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