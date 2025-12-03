  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Griechenland

Athen
2
Attika
24
Regionalbezirk Athen-Süd
11
Municipality of Piraeus
5
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Griechenland
von
$193,286
Etagenzahl 1
VerkaufDuplex von 83 qm in Sithonia, Chalkidiki Das Duplex befindet sich im ersten Stock und im zweiten Stock. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche, eine Dusche WC. Die zweite Etage besteht aus einem Schlafzimmer. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus den Fe…
Immobilienagentur
Grekodom Development
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Alle anzeigen Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Municipality of Paiania, Griechenland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Rettet Tausende! Steigern Sie Ihr Einkommen!Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, Lopes Residences kommt mit drei Jahren kostenloses Management und Gemeinschaftsgebühren - Sie Tausende zu sparen und gleichzeitig Ruhe von Tag eins. Das Lopes Residences befindet sich in einem ruhig…
Bauherr
Velment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Alle anzeigen Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem K…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Alle anzeigen Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
von
$157,985
Etagenzahl 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT al…
Immobilienagentur
Akinita-kapelli
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Alle anzeigen Wohngebäude WHITE PEARL
Wohngebäude WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Griechenland
von
$367,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 109 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieser Wohnkomplex liegt in der grünen Umgebung von Ilion in Athen und bietet eine hervorragende Gelegenheit sowohl für Investitionen als auch für das Familienleben. Das Gebäude wird bald, nämlich im Jahr 2024, fertiggestellt und wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Bequemlichkeit konz…
Bauherr
KEGHOLDINGS EE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 68 m²
1 Immobilienobjekt 1
V² ENTWICKLUNG MARINA RESIDENCES liegt perfekt im Herzen von Mikrolimano in Piräus. Mikrolimano ist ein beliebtes Reiseziel, das von Athenern, Einheimischen und Besuchern bevorzugt wird und einen charmanten und malerischen Ort sucht, an dem Sie Freizeit verbringen können. Mikrolimano (wö…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0
302,402
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Alle anzeigen Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$285,007
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏗 Beschreibung des Projekts unter dem Goldenen Visum📍 Location.Kallithea ist eine lebendige und lebendige Gegend von Athen, die ein reiches historisches Erbe und eine moderne urbane Atmosphäre verbindet.Bekannt für seine Thermalquellen in der VergangenheitJetzt ein kulturelles Zentrum mit Bl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
372,187
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Alle anzeigen Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$824,430
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Serenity ist ein neuer Boutique-Komplex im Elite-Bereich von Alimos, nur 3 Minuten von der Küste der Athener Riviera entfernt. Panorama Meerblick, exquisite Architektur, Terrassen mit Blick auf den Sonnenuntergang und einen hohen Lebensstandard machen dieses Projekt ideal für Wohnen, Erholun…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Wohnanlage New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,652
Das Tranio-Team hat eine Baustelle in einer ruhigen, sauberen Gegend im Zentrum von Athen gekauft und schließt ein 6-stöckiges Apartmentgebäude ab. Es wird ein modernes Gebäude mit Aufzug und Gewerbefläche im Erdgeschoss. 11 Apartments und Studios werden mit Finishing, Badbeschlägen und Küch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Alle anzeigen Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$267,047
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 37–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt. Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 47.0
279,141 – 302,402
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Wohngebäude DIAMOND
Municipality of Peristeri, Griechenland
von
$423,497
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Apartmentgebäude DIAMOND liegt im Herzen von Peristeri im westlichen Teil von Athen und bietet eine hervorragende Gelegenheit sowohl für Investitionen als auch für das Leben mit der Familie. Das Gebäude wird Ende 2023 fertiggestellt und wurde sorgfältig für maximalen Komfort und Bequemli…
Bauherr
KEGHOLDINGS EE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Alle anzeigen Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Wohnanlage Blue Lagoon Syros
Galissas, Griechenland
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 3
Objektübersicht: Syros Island Apartment ComplexStandort: Syros Island, GriechenlandTyp: Apartment ComplexGesamteinheiten: 21 Apartments und StudiosEinheitsgrößen: Reichweite von 20m2 bis 50m2Preisbereich: 85.000 € - 220.000 €Beschreibung:Dieser sorgfältig renovierte Apartmentkomplex liegt au…
Immobilienagentur
JP & Partners Ltd
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Alle anzeigen Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 23–50 m²
8 Immobilienobjekte 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Wohnung 2 zimmer
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Bauherr
Limar Homes
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Wohngebäude Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$148,162
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Urban und stilvoll « Allure Business Condos » – ist ein 8-stöckiges Gebäude mit 38 Apartments in der Region Caliphaea.  Dieses Wohnprojekt hebt sich von benachbarten Gebäuden mit seiner schneeweißen Fassade mit Metallzittern auf Balkonen ab. Diese kleinen architektonischen Formen dienen als …
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko direkt an der athenischen Riviera. Die MALIBU Residences bieten 6 schöne Apartments mit 2 Schlafzimmern, ein Maisonette mit 4 Schlafzimmern und sind mit unseren hohen Baunormen gebaut. Sie sind eine einzigartige Gelegenhei…
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$276,530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 45 m²
1 Immobilienobjekt 1
Skiway ist ein moderner Wohnkomplex im Rahmen des Flagship-Projekts Piraeus Greate, das größte multifunktionale Entwicklungsprojekt in Griechenland mit einer Fläche von mehr als 85.000 m2.🏙 Was ist Skiway?14-stöckiges Gebäude mit 44 Residenzen (von Studios bis 2+1)2 Ebenen der Geschäftsräume…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0
157,017
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Auf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Alle anzeigen Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$291,311
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
4 Immobilienobjekte 4
Über das ProjektKALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 63.0
290,771 – 302,402
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31–40 m²
3 Immobilienobjekte 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Wohnung 2 zimmer
40.0
267,510
Bauherr
Limar Homes
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Wohnanlage New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
von
$765,333
Gounari ist ein komplettes Renovierungsprojekt eines Wohngebäudes, das 2024 fertiggestellt ist.Im Projekt stehen zwei Apartments mit 2 Schlafzimmern zur Verfügung. Sie können mit einem garantierten Ertrag von 4,5% vermietet werden, verwaltet von Blueground, einem führenden internationalen Im…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Alle anzeigen Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
von
$177,436
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
337,295
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Alle anzeigen Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Wohnanlage MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Griechenland
von
$417,482
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
unser Projekt “ Melissia Sauerstoff ” befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das durch ihre dichte Vegetation gekennzeichnet ist. Obwohl es zum städtischen Stoff der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "entspan…
Bauherr
VITRUVIUS INVESTMENTS
Eine Anfrage stellen
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$286,591
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen in Marina Zeas Serviced Apartments im Herzen von Marina Zeas Erleben Sie den Inbegriff von Eleganz und Komfort mit unseren exklusiven Serviced Apartments in der renommierten Marina Zeas. Diese von der renommierten Management Company verwalteten Apartment…
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Aparthotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
von
$108,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 21 m²
1 Immobilienobjekt 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
21.0
116,309
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen