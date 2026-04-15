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Neubauten zum Verkauf in Municipality of Kifisia

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Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
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Wohngebäude Luxusresidenzen in Kifisia, Athen
Municipality of Kifisia, Griechenland
von
$834,543
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Exklusive Wohnanlage in Kifisia – einem der prestigeträchtigsten und grünsten Vororte Athens, bekannt für seine aristokratische Atmosphäre, historischen Villen und wunderschönen Parks. Die Anlage besteht aus 10 hochwertigen Residenzen in zwei Boutique-Gebäuden (je 3 Etagen). Immobilien…
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