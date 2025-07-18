Wohnung in einem Neubau Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland

Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt.

Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer-Apartments – Studios und zweistöckige Einzimmerwohnungen – mit modernem Stil, hochwertigen Materialien und maximalem Komfort.

🏋️‍♀️ Privates Fitnessstudio,

🌿 Grüner Innenhof,

🛍️ In der Nähe von Geschäften, Cafés und Metro

✅ Golden Visa geeignet, ab €235.000

✅ Fertigstellung: 3. Quartal 2026

✅ Voll möbliert mit hochwertigen Geräten (LG, Bosch, Tefal)

✅ 3–10% Rendite

✅ Schneller Kaufabschluss – alle Unterlagen bereit

Ein perfekter Ort für Investoren und Stadtliebhaber, die in Athen leben und vom mediterranen Lebensstil profitieren möchten.