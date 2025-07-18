Wohnung in einem Neubau Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland

  1. Realting.com
$267,047
8
ID: 32652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.10.25

Standort

  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Kallithea

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt.

Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer-Apartments – Studios und zweistöckige Einzimmerwohnungen – mit modernem Stil, hochwertigen Materialien und maximalem Komfort.

🏋️‍♀️ Privates Fitnessstudio,
🌿 Grüner Innenhof,
🛍️ In der Nähe von Geschäften, Cafés und Metro

Golden Visa geeignet, ab €235.000
Fertigstellung: 3. Quartal 2026
Voll möbliert mit hochwertigen Geräten (LG, Bosch, Tefal)
3–10% Rendite
Schneller Kaufabschluss – alle Unterlagen bereit

Ein perfekter Ort für Investoren und Stadtliebhaber, die in Athen leben und vom mediterranen Lebensstil profitieren möchten.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 37.0 – 47.0
Preis pro m², USD 6,423 – 7,531
Wohnungspreis, USD 278,658 – 301,879

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

von
$267,047
