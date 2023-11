New apartments for obtaining a residence permit and rental income in Athens, Attica, Greece

Das Projekt umfasst größere Reparaturen mit dem Austausch aller Versorgungsunternehmen, dem Austausch von Aufzügen, der Dachreparatur, dem Umbau, der Reparatur der Fassade und der Eingangsgruppe sowie der Landschaftsgestaltung des Innenhofs. Das Grundstück hat einen Parkplatz. Die Kosten für den Parkplatz sind im Kaufpreis enthalten. Nach der Renovierung bieten wir 22 komfortable Apartments an. Jedes Apartment verfügt über eine Einbauküche und eine individuelle Gasheizung. Renovierungsabschluss - Ende 2023.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses

Die Apartments verfügen über eine individuelle Gasheizung, gepanzerte Türen, Aluminiumfenster mit thermischem Bruch, eine Außenwandisolierung, umweltfreundliche Materialien und einen elektrischen Warmwasserbereiter.

Die Garantie für die Reparatur - 2 Jahre.

Auf Wunsch des Anlegers können wir die Wohnung einrichten und ausrüsten. Der Zuschlag beträgt je nach Gebiet durchschnittlich 7 – 12.000 Euro.

Das lokale Tranio-Team kann Ihnen helfen, Ihre Wohnung langfristig zu vermieten und die Verwaltung der Immobilie zu organisieren.

VorteileLage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Gebäude befindet sich in Agia Paraskevi, nördlich von Athen. Es ist ein beliebtes Viertel unter Griechen und Ausländern: gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur, Cafés, Geschäfte und Restaurants. Der Agia Paraskevi Square, das Zentrum der Nachbarschaft mit Straßencafés und einem Park, liegt 10 Gehminuten von der Unterkunft entfernt. Daneben befindet sich eine Straße mit vielen Restaurants und Geschäften. In der Nähe des Platzes befindet sich das House of Radio, der Hauptsitz der Hellenic Broadcasting Corporation. Der nächste Supermarkt befindet sich 100 m vom Gebäude entfernt. Ein wesentlicher Vorteil des Distrikts ist die Anzahl der Schulen, einschließlich Schulen für internationale Schüler. In Agia Paraskevi befinden sich die LFH, eine französische internationale Schule, und das American College. Darüber hinaus gibt es 13 Kindergärten und 25 öffentliche Schulen aller Bildungsstufen. Es gibt 3 U-Bahn-Stationen innerhalb von 1,5 km (15 Minuten zu Fuß) vom Gebäude entfernt. Das Zentrum von Athen erreichen Sie in 30 Minuten. Es dauert 20 Minuten mit dem Auto, um den Flughafen zu erreichen.