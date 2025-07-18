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Wohnung in einem Neubau Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen

Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$487,199
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ID: 34952
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Palaio Faliro
  • Adresse
    Dimokratias

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Über den Komplex

Neubauprojekt im Küstenviertel Palaio Faliro, einem der begehrtesten Wohngebiete Athens, nur wenige Minuten von der Athener Riviera, Stränden und Marinas entfernt.

Das Projekt befindet sich im Bau und umfasst ein 7-stöckiges Gebäude mit 21 Residenzen, darunter Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern sowie Duplexwohnungen.

Details

• 2- und 3-Zimmer-Apartments sowie Duplexwohnungen
• Gebäude mit 7 Etagen / 21 Einheiten
• Energieeffizienzklasse A+
1,6 km zum Meer

Größen

85 – 170 m²

Preise

ab €386.000 + MwSt.
• Preis pro m²: ab €4.559/m²

Ausstattung

• gemeinsamer Swimmingpool auf dem Dach
BBQ-Bereich auf dem Dach
1 Parkplatz pro Wohnung
• kontrollierter Zugang
• Vorbereitung für Ladestation für Elektrofahrzeuge

Innenausstattung

• Laminatparkett
• Keramikfliesen im Bad
• Aluminiumfenster mit Doppelverglasung
• Sicherheitseingangstüren
• hochwertige Küchen und Einbauschränke

Lage

Palaio Faliro ist ein prestigeträchtiger Küstenbezirk im Süden Athens und der Zugang zur Athener Riviera.

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Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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