Wohnung in einem Neubau Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen

Neubauprojekt im Küstenviertel Palaio Faliro, einem der begehrtesten Wohngebiete Athens, nur wenige Minuten von der Athener Riviera, Stränden und Marinas entfernt.

Das Projekt befindet sich im Bau und umfasst ein 7-stöckiges Gebäude mit 21 Residenzen, darunter Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern sowie Duplexwohnungen.

Details

• 2- und 3-Zimmer-Apartments sowie Duplexwohnungen

• Gebäude mit 7 Etagen / 21 Einheiten

• Energieeffizienzklasse A+

• 1,6 km zum Meer

Größen

85 – 170 m²

Preise

• ab €386.000 + MwSt.

• Preis pro m²: ab €4.559/m²

Ausstattung

• gemeinsamer Swimmingpool auf dem Dach

• BBQ-Bereich auf dem Dach

• 1 Parkplatz pro Wohnung

• kontrollierter Zugang

• Vorbereitung für Ladestation für Elektrofahrzeuge

Innenausstattung

• Laminatparkett

• Keramikfliesen im Bad

• Aluminiumfenster mit Doppelverglasung

• Sicherheitseingangstüren

• hochwertige Küchen und Einbauschränke

Lage

Palaio Faliro ist ein prestigeträchtiger Küstenbezirk im Süden Athens und der Zugang zur Athener Riviera.