Wohnkomplex Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa

Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa

Standort: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland

Moderne Wohnung in einer neuen Boutique-Wohnanlage auf der Insel Ägina, einer der schönsten Inseln im Saronischen Golf. Das Projekt vereint eine hervorragende Lage in Strandnähe, zeitgemäße Architektur, hohe Energieeffizienz und ausgezeichnetes Investitionspotenzial. Die Immobilie eignet sich sowohl als Ferien- oder Hauptwohnsitz als auch für den Erhalt einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden Visa Programms.

Wohnungsmerkmale

Preis: 250.000 €

Wohnfläche: 40 m²

1 Schlafzimmer

1 Badezimmer

Über das Projekt

Die moderne Wohnanlage befindet sich in Agia Marina, dem beliebtesten Ferienort der Insel Ägina. Das Boutique-Projekt umfasst nur 11 Wohnungen mit Größen zwischen 28 und 66 m² sowie ein oder zwei Schlafzimmern. Die Architektur folgt einem minimalistischen Konzept mit Fokus auf Tageslicht, Funktionalität und zeitloses Design.

Das Gebäude erfüllt die Energieeffizienzklasse A+ und ist mit modernen technischen Lösungen ausgestattet, die maximalen Wohnkomfort bei niedrigen Betriebskosten gewährleisten.

Projektvorteile

Energieeffizienzklasse A+

Smart-Home-System

Eigenständiges Heiz- und Kühlsystem mit Wärmepumpe

Energieeffiziente Aluminiumfenster mit hervorragender Wärme- und Schalldämmung

Verstärkte Sicherheitseingangstür

Solar-Warmwasserbereiter

Moderne LED-Beleuchtung

Wärmedämmfassade

Große Panoramafenster für maximalen Tageslichteinfall

Lage

Die Wohnanlage befindet sich in Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland, dem beliebtesten Küstenort der Insel.

In unmittelbarer Nähe befinden sich:

Sandstrände mit kristallklarem Wasser

Hafen von Agia Marina

Cafés, Restaurants und traditionelle Tavernen

Supermärkte

Apotheke und Geldautomaten

Bushaltestelle

Der berühmte Aphaia-Tempel

Die Insel ist mit der Schnellfähre vom Hafen Piräus in nur 25 Minuten erreichbar und eignet sich daher ideal sowohl zum dauerhaften Wohnen als auch für Urlaubsaufenthalte.

Vorteile für Investoren

Für das Golden Visa Programm Griechenlands geeignet

Erfüllt die Investitionsgrenze von 250.000 €

Hohe Nachfrage nach Mietobjekten durch den Tourismus

Hervorragend für Kurzzeit- und Langzeitvermietung geeignet

Moderner, energieeffizienter Wohnkomplex

Begrenzte Anzahl an Wohnungen mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial

Projektentwickler

Das Projekt wird von Lux&Easy entwickelt, einem griechischen Projekt- und Bauunternehmen, das auf moderne und energieeffiziente Wohnimmobilien spezialisiert ist.