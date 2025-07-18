Wohnkomplex Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa

Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa
Standort: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland
Moderne Wohnung in einer neuen Boutique-Wohnanlage auf der Insel Ägina, einer der schönsten Inseln im Saronischen Golf. Das Projekt vereint eine hervorragende Lage in Strandnähe, zeitgemäße Architektur, hohe Energieeffizienz und ausgezeichnetes Investitionspotenzial. Die Immobilie eignet sich sowohl als Ferien- oder Hauptwohnsitz als auch für den Erhalt einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden Visa Programms.
Wohnungsmerkmale
Über das Projekt
Die moderne Wohnanlage befindet sich in Agia Marina, dem beliebtesten Ferienort der Insel Ägina. Das Boutique-Projekt umfasst nur 11 Wohnungen mit Größen zwischen 28 und 66 m² sowie ein oder zwei Schlafzimmern. Die Architektur folgt einem minimalistischen Konzept mit Fokus auf Tageslicht, Funktionalität und zeitloses Design.
Das Gebäude erfüllt die Energieeffizienzklasse A+ und ist mit modernen technischen Lösungen ausgestattet, die maximalen Wohnkomfort bei niedrigen Betriebskosten gewährleisten.
Projektvorteile
Lage
Die Wohnanlage befindet sich in Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland, dem beliebtesten Küstenort der Insel.
In unmittelbarer Nähe befinden sich:
Die Insel ist mit der Schnellfähre vom Hafen Piräus in nur 25 Minuten erreichbar und eignet sich daher ideal sowohl zum dauerhaften Wohnen als auch für Urlaubsaufenthalte.
Vorteile für Investoren
Projektentwickler
Das Projekt wird von Lux&Easy entwickelt, einem griechischen Projekt- und Bauunternehmen, das auf moderne und energieeffiziente Wohnimmobilien spezialisiert ist.