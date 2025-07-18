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Wohnkomplex Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa

Vaia, Griechenland
von
$284,737
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4
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ID: 38153
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Aegina
  • Dorf
    Vaia
  • Adresse
    Aigina Mesagros

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Wohnung auf der Insel Ägina | Griechenland Golden Visa

Standort: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland

Moderne Wohnung in einer neuen Boutique-Wohnanlage auf der Insel Ägina, einer der schönsten Inseln im Saronischen Golf. Das Projekt vereint eine hervorragende Lage in Strandnähe, zeitgemäße Architektur, hohe Energieeffizienz und ausgezeichnetes Investitionspotenzial. Die Immobilie eignet sich sowohl als Ferien- oder Hauptwohnsitz als auch für den Erhalt einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden Visa Programms.

Wohnungsmerkmale

  • Preis: 250.000 €
  • Wohnfläche: 40 m²
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer

Über das Projekt

Die moderne Wohnanlage befindet sich in Agia Marina, dem beliebtesten Ferienort der Insel Ägina. Das Boutique-Projekt umfasst nur 11 Wohnungen mit Größen zwischen 28 und 66 m² sowie ein oder zwei Schlafzimmern. Die Architektur folgt einem minimalistischen Konzept mit Fokus auf Tageslicht, Funktionalität und zeitloses Design.

Das Gebäude erfüllt die Energieeffizienzklasse A+ und ist mit modernen technischen Lösungen ausgestattet, die maximalen Wohnkomfort bei niedrigen Betriebskosten gewährleisten.

Projektvorteile

  • Energieeffizienzklasse A+
  • Smart-Home-System
  • Eigenständiges Heiz- und Kühlsystem mit Wärmepumpe
  • Energieeffiziente Aluminiumfenster mit hervorragender Wärme- und Schalldämmung
  • Verstärkte Sicherheitseingangstür
  • Solar-Warmwasserbereiter
  • Moderne LED-Beleuchtung
  • Wärmedämmfassade
  • Große Panoramafenster für maximalen Tageslichteinfall

Lage

Die Wohnanlage befindet sich in Mesagros, Agia Marina, Aegina, Griechenland, dem beliebtesten Küstenort der Insel.

In unmittelbarer Nähe befinden sich:

  • Sandstrände mit kristallklarem Wasser
  • Hafen von Agia Marina
  • Cafés, Restaurants und traditionelle Tavernen
  • Supermärkte
  • Apotheke und Geldautomaten
  • Bushaltestelle
  • Der berühmte Aphaia-Tempel

Die Insel ist mit der Schnellfähre vom Hafen Piräus in nur 25 Minuten erreichbar und eignet sich daher ideal sowohl zum dauerhaften Wohnen als auch für Urlaubsaufenthalte.

Vorteile für Investoren

  • Für das Golden Visa Programm Griechenlands geeignet
  • Erfüllt die Investitionsgrenze von 250.000 €
  • Hohe Nachfrage nach Mietobjekten durch den Tourismus
  • Hervorragend für Kurzzeit- und Langzeitvermietung geeignet
  • Moderner, energieeffizienter Wohnkomplex
  • Begrenzte Anzahl an Wohnungen mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial

Projektentwickler

Das Projekt wird von Lux&Easy entwickelt, einem griechischen Projekt- und Bauunternehmen, das auf moderne und energieeffiziente Wohnimmobilien spezialisiert ist.

Standort auf der Karte

Vaia, Griechenland
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Freizeit

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AFEA RESIDENCE for Golden Visa

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