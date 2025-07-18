  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Municipality of Kallithea, Griechenland
$291,311
9
ID: 27428
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Kallithea

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Über das Projekt

KALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis, Paare und kleine Familien geeignet ist.

Lage - Kallifea Distrikt

Leben Sie in Ruhe und Abgeschiedenheit auf einer ruhigen Straße, nur wenige Minuten von der Stavros Niarchos Foundation Cultural Center und Kallithea Metro Station. In Gehdistanz gibt es Geschäfte, Cafés und alle Dienstleistungen, die für das Leben notwendig sind.

Architektur

Autor: Alexander Sverdlov, Mitbegründer des niederländischen Architekturbüros SVESMI (Rotterdam).
Das Projekt verbindet das moderne Design harmonisch mit der natürlichen Umgebung der Gegend. Einfache Formen und natürliche Materialien schaffen eine Atmosphäre von Komfort und Privatsphäre, während Wohnungen bleiben so funktional wie möglich und offen für Interaktion mit der Umwelt.

Innenräume

Autor: Karen Karapetyan, Gründer von Alexander Tischler Design Studio.
Die Innenräume sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort und Bedienkomfort ausgelegt. Jeder Raum wird für die Menschen geschaffen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen und Freude durch eine durchdachte Planung und präzise Ästhetik zu bringen.

Günstige Apartments

  • Lilac - 68,47 m2, 1 Schlafzimmer, 300.000 €, ROI 2,5%, 2. Stock (MF)

  • Gelb - 36,61 m2, 1 Schlafzimmer, 250.000 €, ROI 2,7%, 1. Stock (GF)

Verwaltung der Immobilien

Komplettes Angebot an Management-Services für ergebnisorientierte Investoren:

  • dynamische Preisgestaltung

  • Rezensionsmanagement

  • Professionelle Reinigung (bewertet 9.34 auf Booking.com)

  • transparente Monatsberichte

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 41.0 – 63.0
Preis pro m², USD 4,809 – 7,105
Wohnungspreis, USD 291,311 – 302,964

Standort auf der Karte

Municipality of Kallithea, Griechenland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
