Wohnung in einem Neubau KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Über das Projekt

KALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis, Paare und kleine Familien geeignet ist.

Lage - Kallifea Distrikt

Leben Sie in Ruhe und Abgeschiedenheit auf einer ruhigen Straße, nur wenige Minuten von der Stavros Niarchos Foundation Cultural Center und Kallithea Metro Station. In Gehdistanz gibt es Geschäfte, Cafés und alle Dienstleistungen, die für das Leben notwendig sind.

Architektur

Autor: Alexander Sverdlov, Mitbegründer des niederländischen Architekturbüros SVESMI (Rotterdam).

Das Projekt verbindet das moderne Design harmonisch mit der natürlichen Umgebung der Gegend. Einfache Formen und natürliche Materialien schaffen eine Atmosphäre von Komfort und Privatsphäre, während Wohnungen bleiben so funktional wie möglich und offen für Interaktion mit der Umwelt.

Innenräume

Autor: Karen Karapetyan, Gründer von Alexander Tischler Design Studio.

Die Innenräume sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort und Bedienkomfort ausgelegt. Jeder Raum wird für die Menschen geschaffen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen und Freude durch eine durchdachte Planung und präzise Ästhetik zu bringen.

Günstige Apartments

Lilac - 68,47 m2, 1 Schlafzimmer, 300.000 €, ROI 2,5%, 2. Stock (MF)

Gelb - 36,61 m2, 1 Schlafzimmer, 250.000 €, ROI 2,7%, 1. Stock (GF)

Verwaltung der Immobilien

Komplettes Angebot an Management-Services für ergebnisorientierte Investoren: