Wohnkomplex Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Aufenthaltsgenehmigung durch den Kauf von Immobilien in Griechenland.
🏗 Über das Projekt
Moderne 6-stöckige Wohnanlage
Insgesamt 14 Residenzen: von 2 bis 5 Schlafzimmer
Geräumige Wohnzimmer und breite Veranda zum Gerben
Meerblick, private Terrassen und Parkplatz
Hochwertige Materialien, warmer Boden, Doppelverglasung
Infrastruktur für ganzjähriges Leben
📍 Lage: Alimos, südlicher Vorort von Athen, in der Nähe:
Ellinikon Experience Park (eines der größten Stadtprojekte Europas)
Stavros Niarchos Kulturzentrum (SNFCC)
Strände, Geschäfte, Spielplätze und Fitnesszonen
Zentrum von Athen - 20 Minuten
Flughafen - 35 Minuten
Porto Piraeus - 15 Minuten
💶 Perfekt für den griechischen Golden Visum
Um ein goldenes Visum zu erhalten, müssen Sie von 800.000 Euro in Immobilien in Athen investieren, und :Beyond erfüllt die Anforderungen des Programms:
✅ Die Kosten der Wohnungen - von 750 000 Euro und höher
✅ Küstenimmobilien ist eines der stabilsten Marktsegmente
✅ Möglichkeit kurzfristiger und langfristiger Leasingverhältnisse
✅ Geeignet für Familienleben und Erholung
✅ Garantierte Liquidität und zukünftiges Wertwachstum
🛋 Perfekt für:
Ausländer und Expats, die am Meer leben möchten
Familien, die Komfort, Ästhetik und Naturnähe schätzen
Investoren, die ein Qualitätsobjekt für Miete und Aufenthaltsgenehmigung suchen
Liebhaber des marinen Lebensstils und Luxusimmobilien
📞 Kontakte zur Buchung:
Das Projekt ist bereits im Verkauf - Early-bird Angebote sind verfügbar.
Kontaktieren Sie uns für Pläne, Preisliste und Beratung zum Golden Visa Programm in Griechenland.