  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Alimos
  4. Wohnkomplex Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Wohnkomplex Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Municipality of Alimos, Griechenland
von
$873,946
BTC
10.3954087
ETH
544.8678143
USDT
864 056.4538853
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27344
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Alimos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Aufenthaltsgenehmigung durch den Kauf von Immobilien in Griechenland.

🏗 Über das Projekt

  • Moderne 6-stöckige Wohnanlage

  • Insgesamt 14 Residenzen: von 2 bis 5 Schlafzimmer

  • Geräumige Wohnzimmer und breite Veranda zum Gerben

  • Meerblick, private Terrassen und Parkplatz

  • Hochwertige Materialien, warmer Boden, Doppelverglasung

  • Infrastruktur für ganzjähriges Leben

📍 Lage: Alimos, südlicher Vorort von Athen, in der Nähe:

  • Ellinikon Experience Park (eines der größten Stadtprojekte Europas)

  • Stavros Niarchos Kulturzentrum (SNFCC)

  • Strände, Geschäfte, Spielplätze und Fitnesszonen

  • Zentrum von Athen - 20 Minuten

  • Flughafen - 35 Minuten

  • Porto Piraeus - 15 Minuten

💶 Perfekt für den griechischen Golden Visum

Um ein goldenes Visum zu erhalten, müssen Sie von 800.000 Euro in Immobilien in Athen investieren, und :Beyond erfüllt die Anforderungen des Programms:

  • ✅ Die Kosten der Wohnungen - von 750 000 Euro und höher

  • ✅ Küstenimmobilien ist eines der stabilsten Marktsegmente

  • ✅ Möglichkeit kurzfristiger und langfristiger Leasingverhältnisse

  • ✅ Geeignet für Familienleben und Erholung

  • ✅ Garantierte Liquidität und zukünftiges Wertwachstum

🛋 Perfekt für:

  • Ausländer und Expats, die am Meer leben möchten

  • Familien, die Komfort, Ästhetik und Naturnähe schätzen

  • Investoren, die ein Qualitätsobjekt für Miete und Aufenthaltsgenehmigung suchen

  • Liebhaber des marinen Lebensstils und Luxusimmobilien

📞 Kontakte zur Buchung:

Das Projekt ist bereits im Verkauf - Early-bird Angebote sind verfügbar.
Kontaktieren Sie uns für Pläne, Preisliste und Beratung zum Golden Visa Programm in Griechenland.

Standort auf der Karte

Municipality of Alimos, Griechenland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
von
$177,436
Wohnanlage Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Griechenland
von
$193,286
Wohnanlage New apartments and studios for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Griechenland
von
$184,654
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$285,007
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$873,946
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,494
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem K…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ARTEMIS
Wohnviertel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
von
$157,985
Etagenzahl 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT al…
Immobilienagentur
Akinita-kapelli
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Griechenland
„Griechenland überholt die Türkei und Zypern.“ Warum griechische Immobilien boomen und wie man damit Geld verdienen kann
18.07.2025
„Griechenland überholt die Türkei und Zypern.“ Warum griechische Immobilien boomen und wie man damit Geld verdienen kann
Verlassene Häuser in Griechenland: Ruinen im Paradies zum Kauf ab $35.000
24.06.2024
Verlassene Häuser in Griechenland: Ruinen im Paradies zum Kauf ab $35.000
«Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Athen eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen». Wie sich die Nachfrage nach Immobilien verändert und was auf dem griechischen Immobilienmarkt passiert — Experte
16.11.2022
«Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Athen eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen». Wie sich die Nachfrage nach Immobilien verändert und was auf dem griechischen Immobilienmarkt passiert — Experte
Alle Veröffentlichungen anzeigen