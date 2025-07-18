Wohnkomplex Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Aufenthaltsgenehmigung durch den Kauf von Immobilien in Griechenland.

🏗 Über das Projekt

Moderne 6-stöckige Wohnanlage

Insgesamt 14 Residenzen: von 2 bis 5 Schlafzimmer

Geräumige Wohnzimmer und breite Veranda zum Gerben

Meerblick, private Terrassen und Parkplatz

Hochwertige Materialien, warmer Boden, Doppelverglasung

Infrastruktur für ganzjähriges Leben

📍 Lage: Alimos, südlicher Vorort von Athen, in der Nähe:

Ellinikon Experience Park (eines der größten Stadtprojekte Europas)

Stavros Niarchos Kulturzentrum (SNFCC)

Strände, Geschäfte, Spielplätze und Fitnesszonen

Zentrum von Athen - 20 Minuten

Flughafen - 35 Minuten

Porto Piraeus - 15 Minuten

💶 Perfekt für den griechischen Golden Visum

Um ein goldenes Visum zu erhalten, müssen Sie von 800.000 Euro in Immobilien in Athen investieren, und :Beyond erfüllt die Anforderungen des Programms:

✅ Die Kosten der Wohnungen - von 750 000 Euro und höher

✅ Küstenimmobilien ist eines der stabilsten Marktsegmente

✅ Möglichkeit kurzfristiger und langfristiger Leasingverhältnisse

✅ Geeignet für Familienleben und Erholung

✅ Garantierte Liquidität und zukünftiges Wertwachstum

🛋 Perfekt für:

Ausländer und Expats, die am Meer leben möchten

Familien, die Komfort, Ästhetik und Naturnähe schätzen

Investoren, die ein Qualitätsobjekt für Miete und Aufenthaltsgenehmigung suchen

Liebhaber des marinen Lebensstils und Luxusimmobilien

📞 Kontakte zur Buchung:

Das Projekt ist bereits im Verkauf - Early-bird Angebote sind verfügbar.

Kontaktieren Sie uns für Pläne, Preisliste und Beratung zum Golden Visa Programm in Griechenland.