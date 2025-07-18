Wohnkomplex ParkView Athens

Parkview Athens ist eine exklusive Wohnenklave mit einem modernen Athener Wohnerlebnis mit Panoramablick auf den Park und die ikonische Skyline der Stadt. Nachdenklich gestaltet und elegant fertiggestellt, bietet die Entwicklung 13 moderne Apartments von 35 qm bis 53 qm, darunter gut ausgestattete Studios, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen.

Jede Residenz maximiert natürliches Licht und Außenanschluss, mit privaten Balkonen oder Gartenbereichen je nach Wohnung. Wählen Sie Einheiten, die üppige Grünflächen überblicken, während andere markante Ausblicke auf die Stadtlandschaft von Athen rahmen.

Konvenience wird in das Design gebaut, mit 8 privaten Parkplätzen auf dem Gelände zur Verfügung. Ob für Hausbesitzer oder Investoren, Parkview Athens verbindet Komfort, Stil und Lage in eine wirklich wünschenswerte Lebensumgebung.