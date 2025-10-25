  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Agios Dimitrios

Neubauten zum Verkauf in Municipality of Agios Dimitrios

wohnungen
1
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31–40 m²
3 Immobilienobjekte 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 40.0
249,942 – 267,379
Wohnung 2 zimmer
40.0
267,379
Bauherr
Limar Homes
