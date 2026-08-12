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Grundstücke in Griechenland

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Grundstück in Paliouri, Griechenland
Grundstück
Paliouri, Griechenland
Fläche 1 980 m²
Land ist 1980 qm und befindet sich in den Vororten von Paliouri Dorf 3200 Meter vom Meer ent…
$115,462
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Grundstück in Katerini, Griechenland
Grundstück
Katerini, Griechenland
Ein Grundstück von 15510 qm an der Olympischen Riviera steht zum Verkauf. Es ist Teil des St…
$863,943
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Grundstück in Skotina, Griechenland
Grundstück
Skotina, Griechenland
Ein Grundstück von 5755 qm an der Olympischen Riviera steht zum Verkauf. Es ist Teil des Sta…
$207,346
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Grundstück in Skala Sotiros, Griechenland
Grundstück
Skala Sotiros, Griechenland
Code des Eigentums. 11906 - Grundstück zum Verkauf in Thasos Skala Sotiros für 130.000 € Exk…
$149,750
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Grundstück in Agios Nikolaos, Griechenland
Grundstück
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 1 m²
Ein Grundstück von 670 qm auf der Insel Kreta steht zum Verkauf. Es ist Teil des Stadtplans.…
$864,852
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Grundstück in Griechenland
Grundstück
Griechenland
Dieses Grundstück zum Verkauf befindet sich in Falassarna, Kissamos, Chania. Es ist ein wund…
$982,388
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Grundstück in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Grundstück
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 6 410 m²
Ein Grundstück von 6410 qm auf den Ionischen Inseln steht zum Verkauf. Das Grundstück hat di…
$751,297
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Grundstück in Zentralmakedonien, Griechenland
Grundstück
Zentralmakedonien, Griechenland
Zum Verkauf Land von 400 qm an der Olympischen Küste.
$129,878
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Grundstück in Region Kreta, Griechenland
Grundstück
Region Kreta, Griechenland
Verkauf Land von 200 qm in Kreta. Besteht im Stadtplan. Das Gebiet hat: Wasserversorgung, St…
$295,177
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Grundstück in Agios Andreas, Griechenland
Grundstück
Agios Andreas, Griechenland
Fläche 2 390 m²
Agios Andreas, Kavala: ZU VERKAUF: Land, 2390 qm, mit fertiger Baugenehmigung. Es verfügt üb…
$291,783
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Grundstück in Nea Potidea, Griechenland
Grundstück
Nea Potidea, Griechenland
Fläche 14 000 m²
Einzigartiges Feld von Land mit einer Fläche von 14000 qm. Das Land ist baubar / perfekt für…
$1,37M
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Grundstück in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Grundstück
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Verkauf Grundstück von 3.455 qm in Marousi Bereich,Athens.
$4,37M
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Grundstück in Oreokastro Municipality, Griechenland
Grundstück
Oreokastro Municipality, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 5000 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es ist dabei, in den S…
$1,00M
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Grundstück in Kalandra, Griechenland
Grundstück
Kalandra, Griechenland
Fläche 9 427 m²
Einzigartiges Feld von Land mit einer Fläche von 9427 m2. Das Land ist nach Standardvorschri…
$199,343
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Halkidiki Properties
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Grundstück in Municipality of Megara, Griechenland
Grundstück
Municipality of Megara, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 1322 qm in Attica.
$708,425
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Grundstück in Municipality of Oropos, Griechenland
Grundstück
Municipality of Oropos, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 4500 qm in Loutraki. Baugenehmigung für 200 qm.meter. Das Land h…
$224,335
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Grundstück in Kokkino Chorio, Griechenland
Grundstück
Kokkino Chorio, Griechenland
Dies ist ein Grundstück zum Verkauf in Apokoronas, Chania, Kreta, im Dorf Kokkino Chorio. Es…
$706,692
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Grundstück in Kalamitsi Amigdalou, Griechenland
Grundstück
Kalamitsi Amigdalou, Griechenland
Dies ist ein einzigartiges Land zum Verkauf in Kalamitsi Amigdalou, Chania, Kreta. Das Grund…
$306,233
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Grundstück in Kato Agios Markos, Griechenland
Grundstück
Kato Agios Markos, Griechenland
Zum Verkauf Land 17080 qm auf der Insel Korfu. Das Gebiet verfügt über Wasserversorgung, Str…
$1,06M
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Grundstück in Sinarades, Griechenland
Grundstück
Sinarades, Griechenland
Zum Verkauf Land von 20000 qm auf der Insel Korfu. Das Gebiet hat: Wasserversorgung, Stromve…
$212,528
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Grundstück in Kassandreia, Griechenland
Grundstück
Kassandreia, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 4000 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Gebiet hat Wass…
$153,492
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Grundstück in Kamara, Griechenland
Grundstück
Kamara, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 8781 qm auf der Insel Korfu. Es ist außerhalb des Stadtplans. Ba…
$118,071
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Grundstück in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Grundstück
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 10000 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Gebiet hat Was…
$311,347
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Grundstück in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Grundstück
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Grundstück zu verkaufen von 602 qm in Attica. Besteht im Stadtplan. Das Grundstück befinde…
$295,177
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Grundstück in Polygyros, Griechenland
Grundstück
Polygyros, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 59063 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Gebiet hat: gut. Baugenehm…
$212,528
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Grundstück in Kokkino Chorio, Griechenland
Grundstück
Kokkino Chorio, Griechenland
Dieses Land zum Verkauf befindet sich in Kokkino Chorio, Apokoronas, Chania. Es ist ein schö…
$278,726
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Grundstück in Provinz Ierapetra, Griechenland
Grundstück
Provinz Ierapetra, Griechenland
Grundstück zum Verkauf vorgeschlagen in Kreta. Das Grundstück ist 1.000q.m, im Stadtplan und…
$330,598
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Grundstück in Nea Roda, Griechenland
Grundstück
Nea Roda, Griechenland
Zum Verkauf Land von 11000 qm in Athos, Chalkidiki. Es ist außerhalb des Stadtplans. Baugene…
$153,492
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Grundstück in Thermaikos Municipality, Griechenland
Grundstück
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zu verkaufen Grundstück von 12646 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es ist außerhalb des …
$885,531
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Grundstück in Ormos Panagias, Griechenland
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Ormos Panagias, Griechenland
Fläche 3 600 m²
Außergewöhnliche Fläche mit einer Fläche von 4000 qm. Das Land ist nach Standardvorschriften…
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