Wohnquartier ARTEMIS

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT aller INDUSTRIE. IHRE KÖNIGREICH EINES PROFESSIONALEN ROOF BECAUSE VON ITS LOCATION AN DEN ZENTRAL ROAD JOINING ARTEMIDA UND RAFI TO ASPHALT. Mit SD 0.4 und SC 70%LEGALISIERUNG 300 METERs aus der SEA. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ. M. mit einem alten Haus von 55 Q. M. AMENITIES MIT IN DER ZUSAMMENFASSUNG UND KANN für ein POLITISCHEs Zuhause aufgeklärt werden. Es handelt sich um einen VALUABLE PLOT für ein neues Zuhause im besten ARTEMIDA mit einem sehr guten ENTWICKLUNGSPROSPEKT aller INDUSTRIE. IHRE KÖNIGREICH EINES PROFESSIONALEN ROOF BECAUSE VON ITS LOCATION AN DEN ZENTRAL ROAD JOINING ARTEMIDA UND RAFI TO ASPHALT. Mit SD 0.4 und SC 70%LEGALISIERUNG 300 METERs aus der SEA.