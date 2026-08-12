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Wohnungen in Griechenland

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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 7
🔥 Für die Golden Visa geeignet | Zentrum von Athen Projektbeschreibung Lage: Kerameiko…
$382,038
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Band Aktionspreis
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 43 m2 komfortablem Wohnraum im ersten Stock eines gepfleg…
$165,322
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im ach…
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Wohnung in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung
Municipality of Alimos, Griechenland
Fläche 110 m²
Wohnung zum Verkauf von 110 qm. in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünften Stock und bes…
$552,923
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 54 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 54 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Zentralmakedonien, Griechenland
Wohnung
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 92 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 92 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befin…
$113,007
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
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Wohnung in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 42 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$148,755
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf von 70 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$84,179
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$123,386
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit, eine von nur zwei neu gestalteten High-End-Ville…
$2,42M
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Sto…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die neu gebaute Wohnung befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli 1200 Meter vom Str…
$167,597
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 35 m²
Neue Wohnung im Erdgeschoss mit Garten und Gemeinschaftspool - Rumeli, Rethymno, Kreta Preis…
$102,870
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 72 m²
Wohnung zum Verkauf von 72 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritt…
$322,878
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdg…
$123,256
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 51 m²
Wohnung zum Verkauf von 51 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im fünft…
$288,284
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Kavala, Zentrum: Zu verkaufen Wohnung 80 qm Fassade im 3. Stock mit Aufzug im Stadtzentrum. …
$182,196
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$291,339
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629,270
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 150 m²
Wohnung zum Verkauf von 150 qm auf der Halbinsel Sithonia, Region Chalkidiki. Die Wohnung be…
$461,255
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 88 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 88 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Duplex befindet sich au…
$334,058
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Kavala, Tank: Zum Verkauf Wohnung 80 qm im 5. Stock mit Aufzug mit Zentralheizung. Es besteh…
$183,585
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Wohnung in Kassandra Municipality, Griechenland
Wohnung
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 68 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 68 Quadratmetern in Chalkidiki. Die Wohnung befinde…
$170,664
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
$2,77M
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Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
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Wohnung in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Fläche 43 m²
Zu verkaufen Wohnung von 43 qm. in Chalkidiki im Bau. Die Wohnung befindet sich im zweiten S…
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