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Neue Immobilien in Piräus, Griechenland

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Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
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Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
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Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$422 802
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
🏡 Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm Diese moderne Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Neo Faliro, einer der vielversprechendsten Lagen der Athener Riviera. Das Projekt verbindet zeitgenössische Architektur mit der sorgfältigen Restaurier…
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Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
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Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
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Wohngebäude Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$294 818
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
🏡 Wohnung direkt am Meer in Piräus | Golden Visa Griechenland 💰 Preis: 258.000 € 📍 Lage: Piräus, Athen, Griechenland Die Wohnanlage befindet sich in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom größten Passagierhafen Griechenlands entfernt. Die Gegend zählt zu den vielversprechendsten …
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Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
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Wohnanlage Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$336 198
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa Moderne Wohnung in einer hochwertigen Wohnanlage in erster Meereslinie an der Athener Riviera. Eine ausgezeichnete Wahl für Urlaub, Investitionen und die Erlangung einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden-Visa-Progra…
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IresIres
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
Aparthotel Apartment in Piräus für die Golden Visa
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Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$263 746
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
🏡 Apartment in Piräus für die Golden Visa 💰 Preis: 272.000 € Modernes Apartment in Piräus, einem der vielversprechendsten Stadtteile der Metropolregion Athen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen von Piräus, Metrostationen, die Athener Riviera, Yachthäfen und das historische Z…
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Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
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Wohnanlage Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$286 554
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Etolikou 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa Etolikou 11 ist ein modernes Wohnprojekt mit Serviced Apartments, nur 170 Meter vom Hafen von Piräus entfernt — einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete Griechenlands. Durch die Umnutzung eines Industriegebäudes erf…
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Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
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Wohngebäude Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$389 713
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano 💰 Preis: 340.000 € 📍 Lage: Mikrolimano / Kastella, Piräus (Athen), Griechenland 📄 Status: Für das Golden Visa Programm geeignet 🏠 Objektdaten Einheit: Maisonette M3 Immobilientyp: Maisonette auf zwei Ebenen …
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Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
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Wohnanlage Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 23–50 m²
8 Immobilienobjekte 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in PiräusErschließen Sie das Potenzial von erstklassigen Immobilien nur wenige Schritte von der Ägäis entfernt.Präsentation von Portside Residenz - eine seltene Gelegenheit, ein voll funktionsfähiges, ertragreiches Mietobjekt im Herzen von …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.0 – 50.0
186 704 – 350 069
Wohnung 2 zimmer
33.0 – 44.0
256 718 – 350 069
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$289 001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 68 m²
1 Immobilienobjekt 1
V² ENTWICKLUNG MARINA RESIDENCES liegt perfekt im Herzen von Mikrolimano in Piräus. Mikrolimano ist ein beliebtes Reiseziel, das von Athenern, Einheimischen und Besuchern bevorzugt wird und einen charmanten und malerischen Ort sucht, an dem Sie Freizeit verbringen können. Mikrolimano (wö…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0
303 393
Bauherr
V2 Development
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Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Wohnanlage Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$276 530
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 45 m²
1 Immobilienobjekt 1
Skiway ist eine moderne Wohnanlage im Rahmen des Flaggschiffprojekts Piräus Greate, dem größten multifunktionalen Entwicklungsprojekt in Griechenland mit einer Fläche von mehr als 85.000 m2.🏙 Was ist Skiway?14-stöckiges Gebäude mit 44 Residenzen (von Studios bis 2+1)2 Ebenen von Geschäftsräu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0
320 897
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Alle anzeigen Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Wohnviertel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$285 007
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52 m²
1 Immobilienobjekt 1
🏗 Beschreibung des Projekts unter dem Goldenen Visum📍 Location.Kallithea ist eine lebendige und lebendige Gegend von Athen, die ein reiches historisches Erbe und eine moderne urbane Atmosphäre verbindet.Bekannt für seine Thermalquellen in der VergangenheitJetzt ein kulturelles Zentrum mit Bl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
373 407
Immobilienagentur
Invest Cafe
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