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Wohnkomplex Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$336,198
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15
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ID: 38095
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Ethnarchou Makariou
  • Metro
    Faliro (~ 600 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa

Moderne Wohnung in einer hochwertigen Wohnanlage in erster Meereslinie an der Athener Riviera. Eine ausgezeichnete Wahl für Urlaub, Investitionen und die Erlangung einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden-Visa-Programms.

Preis

💰 ab 290.000 €

Wohnungsmerkmale

  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Etage: 2
  • Wohnfläche: 36 m²
  • Gesamtfläche: 44 m²
  • Balkon/Terrasse: 4 m²
  • Gesamtfläche inklusive Terrasse: 48 m²

Infrastruktur der Anlage

Den Eigentümern stehen Annehmlichkeiten auf Fünf-Sterne-Resort-Niveau zur Verfügung:

  • Dachpool
  • Fitnesscenter
  • SPA-Bereich
  • Restaurant und Bar
  • Business-Lounge
  • 24/7 Concierge-Service
  • Sicherheits- und Portierservice
  • Reinigungs- und Wartungsservice

Lage

  • Erste Meereslinie
  • Promenade in fußläufiger Entfernung
  • In der Nähe der renommierten Marinas Alimos und Flisvos
  • Eine der begehrtesten Gegenden der Athener Riviera

Vorteile

✔ Hohes Vermietungs- und Investitionspotenzial

✔ Premium-Infrastruktur und erstklassiger Service

✔ Ganzjähriger Lebensstil am Meer im Resort-Stil

Standort auf der Karte

Municipality of Piraeus, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

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