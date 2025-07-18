Wohnkomplex Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa

Wohnungen an der Athener Riviera für das Golden Visa
Moderne Wohnung in einer hochwertigen Wohnanlage in erster Meereslinie an der Athener Riviera. Eine ausgezeichnete Wahl für Urlaub, Investitionen und die Erlangung einer griechischen Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Golden-Visa-Programms.
Preis
💰 ab 290.000 €
Wohnungsmerkmale
Infrastruktur der Anlage
Den Eigentümern stehen Annehmlichkeiten auf Fünf-Sterne-Resort-Niveau zur Verfügung:
Lage
Vorteile
✔ Hohes Vermietungs- und Investitionspotenzial
✔ Premium-Infrastruktur und erstklassiger Service
✔ Ganzjähriger Lebensstil am Meer im Resort-Stil