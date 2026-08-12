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Büroräume in Griechenland

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Makedonien - Thrakien
6
Kavala Municipality
3
Kavala
3
7 immobilienobjekte total found
Büro 108 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 108 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 5
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf professionelle Dach 108 qm Fassade im 5. Stock mit Aufzug in de…
$278,833
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Büro 210 m² in Nea Fokea, Griechenland
Büro 210 m²
Nea Fokea, Griechenland
Fläche 210 m²
Ein einzigartiges Gewerbeobjekt ist im Herzen von Nea Fokea, Halkidiki verfügbar. Das Anwese…
$546,768
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Halkidiki Properties
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Büro 60 m² in Drama Municipality, Griechenland
Büro 60 m²
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Drama, Center: Verkauf Büro 60 qm. befindet sich im 2. Stock Gebäude mit Aufzug an einem seh…
$208,203
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TekceTekce
Büro 42 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Büro 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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Büro 56 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 56 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3
Kavala, Zentrum: Voll renoviertes Büro 56 m2 im 3. Stock mit Aufzug mit individueller Heizun…
$157,730
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Büro 67 m² in Municipality of Penteli, Griechenland
Büro 67 m²
Municipality of Penteli, Griechenland
Fläche 67 m²
Zentral in Melissia gelegen. Ordentliches Zimmer. Zu hell. Riesige Fenster durchweg. Vorne u…
$261,687
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Büro 200 m² in Kavala Municipality, Griechenland
Büro 200 m²
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf Etagenwohnung, ein professioneller Raum von 200 qm befindet sic…
$315,459
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