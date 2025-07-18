🏡 Apartment in Piräus für die Golden Visa

💰 Preis: 272.000 €

Modernes Apartment in Piräus, einem der vielversprechendsten Stadtteile der Metropolregion Athen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen von Piräus, Metrostationen, die Athener Riviera, Yachthäfen und das historische Zentrum von Athen.

• 4 Minuten zum Hafen von Piräus

• 6 Minuten zur Metro

• 8 Minuten zum Stavros Niarchos Kulturzentrum

• 15 Minuten zur Akropolis und ins Zentrum von Athen

• 18 Minuten zum Ellinikon-Projekt

• 36 Minuten zum internationalen Flughafen Athen

🏠 Wohnungsdetails

• Einheit: GF31

• Erdgeschoss

• Apartment

• Wohnfläche: 42,5 m²

• 2 Schlafzimmer

• 1 Badezimmer

• Offener Wohn- und Küchenbereich

• Private Terrasse/Patio

✨ Ausstattung

• Energieeffiziente Aluminiumfenster mit Wärme- und Schalldämmung

• Sicherheitstür

• Modernes Küchen- und Baddesign

• Große Fensterflächen für viel Tageslicht

• Moderne LED-Beleuchtung

• Gemeinschaftsantenne

🌟 Gemeinschaftseinrichtungen

• Dachpool

• Open-Air-Kino am Pool

• Restaurant

• Café

• Rooftop-Bar

• Minimarkt

• Fitnessstudio

• Sauna

• Massagebereich

• Concierge-Service

• Tägliche Reinigung

• Wäscherei

📈 Investitionsvorteile

✅ Garantierte jährliche Rendite von 4 % durch die professionelle Verwaltung der Immobilie.

✅ Für die Golden Visa geeignet

✅ Serviced-Apartment-Konzept

✅ Hohe Mietnachfrage

✅ Neubau mit hoher Energieeffizienz

✅ 2 Schlafzimmer

✅ Private Terrasse

✅ Attraktive Kapitalanlage