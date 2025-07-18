  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Piraeus
  4. Apartment in Piräus für die Golden Visa

Apartment in Piräus für die Golden Visa

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$263,746
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38136
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Vasilikon
  • Metro
    Piraeus (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🏡 Apartment in Piräus für die Golden Visa

💰 Preis: 272.000 €

Modernes Apartment in Piräus, einem der vielversprechendsten Stadtteile der Metropolregion Athen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen von Piräus, Metrostationen, die Athener Riviera, Yachthäfen und das historische Zentrum von Athen.

• 4 Minuten zum Hafen von Piräus
• 6 Minuten zur Metro
• 8 Minuten zum Stavros Niarchos Kulturzentrum
• 15 Minuten zur Akropolis und ins Zentrum von Athen
• 18 Minuten zum Ellinikon-Projekt
• 36 Minuten zum internationalen Flughafen Athen

🏠 Wohnungsdetails

• Einheit: GF31
• Erdgeschoss
• Apartment
• Wohnfläche: 42,5 m²
• 2 Schlafzimmer
• 1 Badezimmer
• Offener Wohn- und Küchenbereich
• Private Terrasse/Patio

✨ Ausstattung

• Energieeffiziente Aluminiumfenster mit Wärme- und Schalldämmung
• Sicherheitstür
• Modernes Küchen- und Baddesign
• Große Fensterflächen für viel Tageslicht
• Moderne LED-Beleuchtung
• Gemeinschaftsantenne

🌟 Gemeinschaftseinrichtungen

• Dachpool
• Open-Air-Kino am Pool
• Restaurant
• Café
• Rooftop-Bar
• Minimarkt
• Fitnessstudio
• Sauna
• Massagebereich
• Concierge-Service
• Tägliche Reinigung
• Wäscherei

📈 Investitionsvorteile

✅ Garantierte jährliche Rendite von 4 % durch die professionelle Verwaltung der Immobilie.
✅ Für die Golden Visa geeignet
✅ Serviced-Apartment-Konzept
✅ Hohe Mietnachfrage
✅ Neubau mit hoher Energieeffizienz
✅ 2 Schlafzimmer
✅ Private Terrasse
✅ Attraktive Kapitalanlage

Standort auf der Karte

Municipality of Piraeus, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$824,430
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Wohngebäude Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$424,100
Aparthotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$286,591
Sie sehen gerade
Apartment in Piräus für die Golden Visa
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$263,746
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Alle anzeigen Wohngebäude Lopes Residences
Wohngebäude Lopes Residences
Municipality of Paiania, Griechenland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Rettet Tausende! Steigern Sie Ihr Einkommen!Eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, Lopes Residences kommt mit drei Jahren kostenloses Management und Gemeinschaftsgebühren - Sie Tausende zu sparen und gleichzeitig Ruhe von Tag eins. Das Lopes Residences befindet sich in einem ruhig…
Bauherr
Velment
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Alle anzeigen Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Aparthotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Griechenland
von
$177,436
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
332,549
Bauherr
DKG Development
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Alle anzeigen Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem K…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Griechenland
„Griechenland überholt die Türkei und Zypern.“ Warum griechische Immobilien boomen und wie man damit Geld verdienen kann
18.07.2025
„Griechenland überholt die Türkei und Zypern.“ Warum griechische Immobilien boomen und wie man damit Geld verdienen kann
Verlassene Häuser in Griechenland: Ruinen im Paradies zum Kauf ab $35.000
24.06.2024
Verlassene Häuser in Griechenland: Ruinen im Paradies zum Kauf ab $35.000
«Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Athen eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen». Wie sich die Nachfrage nach Immobilien verändert und was auf dem griechischen Immobilienmarkt passiert — Experte
16.11.2022
«Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Athen eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen». Wie sich die Nachfrage nach Immobilien verändert und was auf dem griechischen Immobilienmarkt passiert — Experte
Alle Veröffentlichungen anzeigen