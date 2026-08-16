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Neue Immobilien in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
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Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
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Wohngebäude Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$263,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 37–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bella Vista Golden Visa Residences ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im beliebten Stadtteil Kallithea, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum Athens und wenige Schritte vom Stavros Niarchos Kulturzentrum und der Athens Riviera entfernt. Das Projekt umfasst 10 vollständig möblierte Designer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 47.0
277,656 – 300,794
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
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Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$419,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro - ein angesehenes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes Stadtleben am Meer mit dem Komfort eines Res…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
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Residenz Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$2,69M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Luxuriöses Penthouse mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer | Glyfada | Golden Visa Ein exklusives Penthouse im prestigeträchtigsten Stadtteil der Athener Riviera – Glyfada. Diese großzügige Residenz mit privatem Pool, spektakulärem Panoramablick auf das Meer und modernster Tech…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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IresIres
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
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Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$286,554
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm Diese Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Glyfada an der Athener Riviera und bietet eine hervorragende Möglichkeit sowohl zum Wohnen als auch zur Kapitalanlage. Die Immobilie erfüllt die Voraussetzungen für…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
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Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$824,430
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Serenity ist ein neuer Boutique-Komplex im Elite-Bereich von Alimos, nur 3 Minuten von der Küste der Athener Riviera entfernt. Panorama Meerblick, exquisite Architektur, Terrassen mit Blick auf den Sonnenuntergang und einen hohen Lebensstandard machen dieses Projekt ideal für Wohnen, Erholun…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Wohnanlage AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 31–40 m²
3 Immobilienobjekte 3
ProjektübersichtDie Aura Residence ist eine Boutique, die aus 19 Wohneinheiten besteht.Es umfasst 9 spezielle Parkplätze für die Bewohner.Die Wohnungsgrößen reichen von ca. 35 m2 bis 65 m2, bietet kompakte und komfortable Wohnmöglichkeiten.Das Hotel liegt in Agios Dimitrios, nur eine 10-minü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 40.0
248,733 – 266,087
Wohnung 2 zimmer
40.0
266,087
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
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Wohngebäude Moderne Apartments nahe dem Meer in Palaio Faliro, Athen
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
von
$487,199
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neubauprojekt im Küstenviertel Palaio Faliro, einem der begehrtesten Wohngebiete Athens, nur wenige Minuten von der Athener Riviera, Stränden und Marinas entfernt. Das Projekt befindet sich im Bau und umfasst ein 7-stöckiges Gebäude mit 21 Residenzen, darunter Apartments mit 2 und 3 Schla…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Wohnanlage ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Parkview Athens ist eine exklusive Wohnenklave mit einem modernen Athener Wohnerlebnis mit Panoramablick auf den Park und die ikonische Skyline der Stadt. Nachdenklich gestaltet und elegant fertiggestellt, bietet die Entwicklung 13 moderne Apartments von 35 qm bis 53 qm, darunter gut ausgest…
Bauherr
Limar Homes
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Bauherr
Limar Homes
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English, Ελληνικά
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Auf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Wohngebäude Luxuswohnungen nahe dem Meer in Alimos, Athen
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$855,177
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Neubauprojekt im Küstenviertel Alimos, Teil der Athener Riviera, nur 850 m vom Meer entfernt. • Gebäude mit 6 Etagen und 13 Wohnungen • 1- bis 3-Zimmer-Apartments und Duplexwohnungen • Energieklasse A+ Größen 70 – 210 m² Preise • ab €641.000 + MwSt. • ab €4.546/m² Aussta…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
Bauherr
V2 Development
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Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko, direkt an der Athenischen Riviera. Mit 6 schönen 2-Zimmer-Wohnungen, einem 4 Schlafzimmer Maisonette und gebaut mit unseren hohen Baustandards, MALIBU Residences sind eine einzigartige Gelegenheit, um Zugang zu dieser fan…
Bauherr
V2 Development
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Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
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Wohngebäude KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Griechenland
von
$291,311
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
4 Immobilienobjekte 4
Über das ProjektKALLITHEA VEERDEE ist eine moderne Wohnanlage von 8 Wohnungen, die nach den neuesten Standards von Komfort und Funktionalität geschaffen werden. Geräumige Layouts, moderne Veredelungsmaterialien und durchdachte Designlösungen bieten einen hohen Lebensstandard, der für Profis,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 63.0
289,225 – 300,794
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
Bauherr
V2 Development
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