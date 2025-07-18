Wohnkomplex Blue Lagoon Syros

Objektübersicht: Syros Island Apartment Complex

Standort: Syros Island, Griechenland

Typ: Apartment Complex

Gesamteinheiten: 21 Apartments und Studios

Einheitsgrößen: Reichweite von 20m2 bis 50m2

Preisbereich: 85.000 € - 220.000 €

Beschreibung:

Dieser sorgfältig renovierte Apartmentkomplex liegt auf der malerischen Insel Syros und bietet eine einzigartige Mischung aus modernem Wohn- und mediterranem Charme. Ursprünglich als Hotel konzipiert, wurde das Anwesen in eine lebendige Gemeinschaft mit 22 verschiedenen Einheiten verwandelt, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Apartments. Mit seiner erstklassigen Lage in einem hochtouristischen Bereich, ist der Komplex von ausgezeichneten Reisezielen umgeben, darunter schöne Strände, historische Stätten und lebhafte lokale Märkte, so dass es ideal für Urlauber, die Erholung und Abenteuer suchen.

Layout

Der Komplex ist in zwei Gebäude unterteilt, die jeweils entworfen sind, um Komfort und ästhetische Attraktivität zu maximieren.

Der Erdgeschoss besteht aus Einheiten G-01 bis G-06, mit sechs Studios, einschließlich G-03 als komfortable Wohnung bezeichnet. Diese Etage bietet direkten Zugang zum Innenhof und schafft eine einladende Umgebung für Bewohner und Gäste gleichermaßen.

Die First Floor verfügt über Einheiten F-01 bis F-08, bietet eine Mischung aus acht Einheiten, darunter zwei Studios (F-04 und F-05) und sechs Apartments, die eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten für verschiedene Lebensstile gewährleisten.

Die zweite Etage umfasst die Einheiten S-01 bis S-07, mit atemberaubendem Meerblick. Diese Ebene umfasst acht Einheiten, mit zwei Studios (S-04 und S-05) neben sechs Wohnungen, perfekt für diejenigen, die ein ruhiges und malerisches Wohnerlebnis suchen.

Dienststellen

Der Hof ist wunderschön angelegt und bietet einen angenehmen und einladenden Platz für Bewohner. Die oberen Etagen bieten einen atemberaubenden Blick auf das Ägäis und verbessern den Gesamtreiz des Komplexes.

Standort

Dieses Anwesen ist perfekt für kurzfristige Mieten positioniert, so dass es eine attraktive Investition für diejenigen, die auf dem boomenden Immobilienmarkt zu Kapitalisieren. Jede Einheit wurde sorgfältig renoviert, um moderne Bequemlichkeiten zu bieten und gleichzeitig das reiche architektonische Erbe der Insel zu bewahren.

Dieser Apartmentkomplex auf der Insel Syros bietet eine einzigartige Gelegenheit für Heimbesitzer und Investoren gleichermaßen. Mit seiner Vielfalt an Einheitstypen und wünschenswerten Annehmlichkeiten ist es möglich, ein gesuchtes Ziel für Bewohner und Besucher zu werden. Gönnen Sie sich den Charme der Insel leben und entdecken Sie Ihr neues Zuhause in dieser bezaubernden mediterranen Umgebung.