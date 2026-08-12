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Condo 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Condo 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
🔥 Golden Visa im Zentrum von Athen | 260.000 € | Letzte verfügbare Einheit Wir freuen uns…
$298,016
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Condo in Perdika, Griechenland
Condo
Perdika, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nur eine Stunde von Athen entfernt, in der charmanten Küstensiedlung von Aeginetissa auf der…
$271,623
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Condo 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Condo 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
1-Zimmer-Wohnung in einer luxuriösen Apartmentanlage direkt am Meer, unweit von Thessaloniki…
$234,037
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