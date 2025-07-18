Wohnkomplex FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem Komfort eines Resorts und Möglichkeiten, ein griechisches Goldenes Visum zu erhalten.
📌 Hauptmerkmale
7-stöckige Wohnanlage
Fläche: 3,207 m2
Insgesamt 51 Residenzen:
38 Ferienwohnungen (von 3 bis 5 Schlafzimmer)
8 Maisonette (von 2 bis 4 Schlafzimmer)
5 Penthouses (von 3 bis 5 Schlafzimmern)
Geräumige Terrassen, Meerblick und Grünflächen
✨ Infrastruktur und Einrichtungen
Privatgebiete:
Eigene Pools
Stellplätze
Warenhäuser
Geräumige Dachterrassen
Gemeinsame Gebiete:
Fitnessraum
Sauna
Spielplätze - intern und extern
Ruhebereich mit Grill und Lounge
Innenausstattung:
Warmes Bodensystem
Doppelverglasung
Qualität der Premiumklasse
📍 Standort: Paleo Faliro
Neben Flisvos Marina – der erste Luxushafen in Griechenland
Nähe zum Kulturzentrum Stavros Niarchos Foundation, Ellinikon Park, Strände und Promenade
15 Minuten zum Zentrum von Athen
40 Minuten zum Flughafen
Gegend mit Promenade, Restaurants, Cafés, Kinderbereiche und die Atmosphäre eines ganzjährigen Resorts
👨👩👧👦 Perfekt für:
Familien mit Kindern, die Sicherheit, Komfort und Qualität schätzen
Aktive Eltern, die eine moderne Stadtgemeinde bevorzugen
Investoren und Bewohner, die durch den Kauf von Immobilien ein Goldenes Visum erhalten möchten
Liebhaber des Lebens am Meer mit einem hohen Service
💶 Investitionsmöglichkeiten
Entspricht den Anforderungen des Golden Visa Programms
Möglichkeit langfristiger oder kurzfristiger Leasingverhältnisse
Hohes Potenzial für Wertsteigerung durch den renommierten Standort und Großstädteprojekte