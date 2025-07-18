Wohnkomplex FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

  1. Realting.com
  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Palaio Faliro

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Fusion ist eine einzigartige Wohnanlage im Stadtteil Paleo Faliro – ein renommiertes Küstenviertel im Süden von Athen, nur 5 Minuten von den Stränden und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein modernes städtisches Leben am Meer suchen, mit dem Komfort eines Resorts und Möglichkeiten, ein griechisches Goldenes Visum zu erhalten.

📌 Hauptmerkmale

  • 7-stöckige Wohnanlage

  • Fläche: 3,207 m2

  • Insgesamt 51 Residenzen:

    • 38 Ferienwohnungen (von 3 bis 5 Schlafzimmer)

    • 8 Maisonette (von 2 bis 4 Schlafzimmer)

    • 5 Penthouses (von 3 bis 5 Schlafzimmern)

  • Geräumige Terrassen, Meerblick und Grünflächen

✨ Infrastruktur und Einrichtungen

Privatgebiete:

  • Eigene Pools

  • Stellplätze

  • Warenhäuser

  • Geräumige Dachterrassen

Gemeinsame Gebiete:

  • Fitnessraum

  • Sauna

  • Spielplätze - intern und extern

  • Ruhebereich mit Grill und Lounge

Innenausstattung:

  • Warmes Bodensystem

  • Doppelverglasung

  • Qualität der Premiumklasse

📍 Standort: Paleo Faliro

  • Neben Flisvos Marina – der erste Luxushafen in Griechenland

  • Nähe zum Kulturzentrum Stavros Niarchos Foundation, Ellinikon Park, Strände und Promenade

  • 15 Minuten zum Zentrum von Athen

  • 40 Minuten zum Flughafen

  • Gegend mit Promenade, Restaurants, Cafés, Kinderbereiche und die Atmosphäre eines ganzjährigen Resorts

👨‍👩‍👧‍👦 Perfekt für:

  • Familien mit Kindern, die Sicherheit, Komfort und Qualität schätzen

  • Aktive Eltern, die eine moderne Stadtgemeinde bevorzugen

  • Investoren und Bewohner, die durch den Kauf von Immobilien ein Goldenes Visum erhalten möchten

  • Liebhaber des Lebens am Meer mit einem hohen Service

💶 Investitionsmöglichkeiten

  • Entspricht den Anforderungen des Golden Visa Programms

  • Möglichkeit langfristiger oder kurzfristiger Leasingverhältnisse

  • Hohes Potenzial für Wertsteigerung durch den renommierten Standort und Großstädteprojekte

Standort auf der Karte

Municipality of Palaio Faliro, Griechenland

