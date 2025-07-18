Wohnkomplex Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa

Etolikou 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa

Etolikou 11 ist ein modernes Wohnprojekt mit Serviced Apartments, nur 170 Meter vom Hafen von Piräus entfernt — einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete Griechenlands.

Durch die Umnutzung eines Industriegebäudes erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die griechische Golden Visa und bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Projektdetails:

158 Serviced Apartments

7 Etagen

Wohnflächen von 36–61 m²

Apartment- und Duplex-Typen

Energieklasse A

Status: im Bau

Ausstattung:

Gemeinschaftlicher Rooftop-Pool

Fitnessstudio & Wellnessbereich

Co-Working-Spaces

Lounge- und Freizeitbereiche

Concierge-Service

24/7-Rezeption

Standortvorteile:

Größter Hafen Griechenlands

15 Minuten bis ins Zentrum von Athen

Hohe Mietnachfrage

Großprojekte wie der Piraeus Tower

Starkes Wertsteigerungspotenzial

📲 Kontaktieren Sie uns für Preise, Verfügbarkeit und Golden-Visa-Informationen.