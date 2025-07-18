Wohnkomplex Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa

Etolikou 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa
Etolikou 11 ist ein modernes Wohnprojekt mit Serviced Apartments, nur 170 Meter vom Hafen von Piräus entfernt — einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete Griechenlands.
Durch die Umnutzung eines Industriegebäudes erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die griechische Golden Visa und bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit.
Projektdetails:
158 Serviced Apartments
7 Etagen
Wohnflächen von 36–61 m²
Apartment- und Duplex-Typen
Energieklasse A
Status: im Bau
Ausstattung:
Gemeinschaftlicher Rooftop-Pool
Fitnessstudio & Wellnessbereich
Co-Working-Spaces
Lounge- und Freizeitbereiche
Concierge-Service
24/7-Rezeption
Standortvorteile:
Größter Hafen Griechenlands
15 Minuten bis ins Zentrum von Athen
Hohe Mietnachfrage
Großprojekte wie der Piraeus Tower
Starkes Wertsteigerungspotenzial
📲 Kontaktieren Sie uns für Preise, Verfügbarkeit und Golden-Visa-Informationen.