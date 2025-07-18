  1. Realting.com
Wohnkomplex Entoliko 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$291,623
MwSt.
von
$408,273/m²
;
TOP TOP
12
ID: 33161
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.01.26

Standort

  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Metro
    Dimotiko Theatro (~ 100 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Business Class
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

Etolikou 11 — Serviced Apartments in Piräus | Griechische Golden Visa

Etolikou 11 ist ein modernes Wohnprojekt mit Serviced Apartments, nur 170 Meter vom Hafen von Piräus entfernt — einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete Griechenlands.

Durch die Umnutzung eines Industriegebäudes erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die griechische Golden Visa und bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Projektdetails:

  • 158 Serviced Apartments

  • 7 Etagen

  • Wohnflächen von 36–61 m²

  • Apartment- und Duplex-Typen

  • Energieklasse A

  • Status: im Bau

Ausstattung:

  • Gemeinschaftlicher Rooftop-Pool

  • Fitnessstudio & Wellnessbereich

  • Co-Working-Spaces

  • Lounge- und Freizeitbereiche

  • Concierge-Service

  • 24/7-Rezeption

Standortvorteile:

  • Größter Hafen Griechenlands

  • 15 Minuten bis ins Zentrum von Athen

  • Hohe Mietnachfrage

  • Großprojekte wie der Piraeus Tower

  • Starkes Wertsteigerungspotenzial

📲 Kontaktieren Sie uns für Preise, Verfügbarkeit und Golden-Visa-Informationen.

Municipality of Piraeus, Griechenland
