Einwanderungsprogramme in Griechenland

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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Griechenland
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Griechenland Griechenland
von
$5,702
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Das Greek Digital Nomad Visa Programm richtet sich an Nicht-EU-Bürger, die aus der Ferne für ein ausländisches Unternehmen arbeiten oder ihr eigenes Online-Geschäft außerhalb Griechenlands betreiben.Das Programm ermöglicht es Ihnen, legal in Griechenland zu leben, in Schengen-Länder zu reise…
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Niederlassungserlaubnis
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
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Griechenland Griechenland
von
$7,421
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Erhalten Sie eine europäische Aufenthaltserlaubnis durch Investitionen in Immobilien in Griechenland. INVEST CAFE begleitet Kunden in jeder Phase: Auswahl des Objekts, rechtliche Überprüfung, Registrierung der Transaktion, Erhalt eines Golden Visa, Eröffnung eines Bankkontos, steuerliche …
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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Griechenland
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Griechenland Griechenland
von
$291,563
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 3 monate
Das Golden Visa Programm Mindestinvestition in Wohn- oder Gewerbeimmobilien ab 250.000 Euro, nach dem Kauf, können Sie ausleihen und Einkommen verdienen. Eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland ermöglicht es Ihnen, mehr als 187 EU-Länder ohne Visum zu besuchen. Nach 5 Jahren könne…
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