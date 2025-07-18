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Wohnung in einem Neubau Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$391,530
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19
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ID: 38100
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Parallelos Parodos A
  • Metro
    Faliro (~ 1000 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano

  • 💰 Preis: 340.000 €
  • 📍 Lage: Mikrolimano / Kastella, Piräus (Athen), Griechenland
  • 📄 Status: Für das Golden Visa Programm geeignet

🏠 Objektdaten

  • Einheit: Maisonette M3
  • Immobilientyp: Maisonette auf zwei Ebenen (Ebene 0 und 1)
  • Wohnfläche: 51 m²
  • Schlafzimmer: 1
  • Balkon: 4 m²
  • Privater Garten: 11 m²

Über die Immobilie

Diese elegante Maisonette befindet sich in einer der exklusivsten Küstenlagen Athens. Helle, lichtdurchflutete Räume, moderne Architektur und eine durchdachte Raumaufteilung schaffen eine Atmosphäre von Komfort, Privatsphäre und Ruhe.

Dank der zweistöckigen Gestaltung vermittelt die Immobilie das Gefühl eines eigenen Hauses – nur wenige Schritte vom Meer entfernt.

🌊 Lagevorteile

  • Nur 1,5 Gehminuten zur Promenade von Mikrolimano
  • In der Nähe bekannter Fischrestaurants und gemütlicher Cafés
  • Direkter Zugang zur Yachtmarina
  • Etwa 2 Minuten bis zum Strand
  • Schnelle Verbindung ins Zentrum von Athen und zu wichtigen Verkehrswegen

Besondere Vorteile

🌿 Privater Außenbereich

Ein exklusiver 11 m² großer Privatgarten – eine seltene Besonderheit für Küstenimmobilien in Athen.

🏡 Einzigartige Raumaufteilung

Die Aufteilung auf zwei Ebenen bietet zusätzlichen Komfort und Privatsphäre.

📈 Hohes Investitionspotenzial

Die begehrte Küstenlage sorgt für eine starke Nachfrage im kurz- und langfristigen Vermietungsmarkt.

📄 Für Golden Visa geeignet

Die Immobilie erfüllt die Anforderungen des griechischen Golden Visa Programms und ermöglicht eine Aufenthaltserlaubnis für die ganze Familie.

💎 Perfekt zum Wohnen und Investieren

Eine attraktive Kombination aus erstklassiger Lage, modernem Design, hohem Vermietungspotenzial und Golden-Visa-Berechtigung.

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Municipality of Piraeus, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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