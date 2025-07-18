Wohnung in einem Neubau Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano

Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano
🏠 Objektdaten
✨ Über die Immobilie
Diese elegante Maisonette befindet sich in einer der exklusivsten Küstenlagen Athens. Helle, lichtdurchflutete Räume, moderne Architektur und eine durchdachte Raumaufteilung schaffen eine Atmosphäre von Komfort, Privatsphäre und Ruhe.
Dank der zweistöckigen Gestaltung vermittelt die Immobilie das Gefühl eines eigenen Hauses – nur wenige Schritte vom Meer entfernt.
🌊 Lagevorteile
Besondere Vorteile
🌿 Privater Außenbereich
Ein exklusiver 11 m² großer Privatgarten – eine seltene Besonderheit für Küstenimmobilien in Athen.
🏡 Einzigartige Raumaufteilung
Die Aufteilung auf zwei Ebenen bietet zusätzlichen Komfort und Privatsphäre.
📈 Hohes Investitionspotenzial
Die begehrte Küstenlage sorgt für eine starke Nachfrage im kurz- und langfristigen Vermietungsmarkt.
📄 Für Golden Visa geeignet
Die Immobilie erfüllt die Anforderungen des griechischen Golden Visa Programms und ermöglicht eine Aufenthaltserlaubnis für die ganze Familie.
💎 Perfekt zum Wohnen und Investieren
Eine attraktive Kombination aus erstklassiger Lage, modernem Design, hohem Vermietungspotenzial und Golden-Visa-Berechtigung.