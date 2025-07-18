Wohnung in einem Neubau Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano

Maisonette auf zwei Ebenen für die Golden Visa in Mikrolimano

💰 Preis: 340.000 €

340.000 € 📍 Lage: Mikrolimano / Kastella, Piräus (Athen), Griechenland

Mikrolimano / Kastella, Piräus (Athen), Griechenland 📄 Status: Für das Golden Visa Programm geeignet

🏠 Objektdaten

Einheit: Maisonette M3

Maisonette M3 Immobilientyp: Maisonette auf zwei Ebenen (Ebene 0 und 1)

Maisonette auf zwei Ebenen (Ebene 0 und 1) Wohnfläche: 51 m²

51 m² Schlafzimmer: 1

1 Balkon: 4 m²

4 m² Privater Garten: 11 m²

✨ Über die Immobilie

Diese elegante Maisonette befindet sich in einer der exklusivsten Küstenlagen Athens. Helle, lichtdurchflutete Räume, moderne Architektur und eine durchdachte Raumaufteilung schaffen eine Atmosphäre von Komfort, Privatsphäre und Ruhe.

Dank der zweistöckigen Gestaltung vermittelt die Immobilie das Gefühl eines eigenen Hauses – nur wenige Schritte vom Meer entfernt.

🌊 Lagevorteile

Nur 1,5 Gehminuten zur Promenade von Mikrolimano

zur Promenade von Mikrolimano In der Nähe bekannter Fischrestaurants und gemütlicher Cafés

Direkter Zugang zur Yachtmarina

Etwa 2 Minuten bis zum Strand

Schnelle Verbindung ins Zentrum von Athen und zu wichtigen Verkehrswegen

Besondere Vorteile

🌿 Privater Außenbereich

Ein exklusiver 11 m² großer Privatgarten – eine seltene Besonderheit für Küstenimmobilien in Athen.

🏡 Einzigartige Raumaufteilung

Die Aufteilung auf zwei Ebenen bietet zusätzlichen Komfort und Privatsphäre.

📈 Hohes Investitionspotenzial

Die begehrte Küstenlage sorgt für eine starke Nachfrage im kurz- und langfristigen Vermietungsmarkt.

📄 Für Golden Visa geeignet

Die Immobilie erfüllt die Anforderungen des griechischen Golden Visa Programms und ermöglicht eine Aufenthaltserlaubnis für die ganze Familie.

💎 Perfekt zum Wohnen und Investieren

Eine attraktive Kombination aus erstklassiger Lage, modernem Design, hohem Vermietungspotenzial und Golden-Visa-Berechtigung.