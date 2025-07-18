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Villa Villa in Griechenland für Golden Visa

Municipality of Ermionida, Griechenland
von
$577,120
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ID: 38019
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln
  • Nachbarschaft
    Region Peloponnes
  • Stadt
    Municipality of Ermionida
  • Adresse
    Galatas Thermisia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa

Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in der prestigeträchtigen Region Peloponnes – ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland über das Golden-Visa-Programm.

📍 Lage
• Thermisia, Peloponnes, Griechenland
• 15 Minuten bis zur Marina von Ermioni
• 20 Minuten zu den Inseln Hydra und Spetses
• 5 Minuten zum Plepi-Strand mit kristallklarem Wasser
• Ca. 2,5 Stunden von Athen entfernt

💰 Preis
• Ab 500.000 €
• Für Golden Visa geeignet

🏠 Ausstattung der Villa
• Wohnfläche: 126 m²
• 2 Etagen
• 2 Schlafzimmer
• Großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche
• Panoramaterrassen und Balkone mit Meerblick
• Privates Grundstück
• Garagenstellplatz

Vorteile
• Meerblick
• Hohe Privatsphäre
• Geringe Bebauungsdichte
• Natursteinverkleidung
• Möglichkeit eines privaten Pools
• Landschaftsgestaltung der Außenbereiche
• Modernes energieeffizientes Konzept

🌿 Nachhaltige Technologien
• Geothermisches System
• Unabhängige Wasserversorgung
• Eigenes Abwassersystem
• Hohe Energieeffizienzklasse
• Niedrige Betriebskosten

📈 Investitionspotenzial
• Eine der vielversprechendsten Ferienregionen Griechenlands
• In der Nähe von Luxusresorts, Yachthäfen und internationalen Hotelprojekten
• Hohe Nachfrage nach Premium-Mietobjekten
• Wertsteigerungspotenzial durch umfangreiche Investitionen in die Region

Die perfekte Kombination aus mediterranem Lebensstil, Privatsphäre, moderner Technologie und Investitionsattraktivität.

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Municipality of Ermionida, Griechenland
Freizeit

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