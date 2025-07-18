Villa Villa in Griechenland für Golden Visa

🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa

Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in der prestigeträchtigen Region Peloponnes – ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland über das Golden-Visa-Programm.

📍 Lage

• Thermisia, Peloponnes, Griechenland

• 15 Minuten bis zur Marina von Ermioni

• 20 Minuten zu den Inseln Hydra und Spetses

• 5 Minuten zum Plepi-Strand mit kristallklarem Wasser

• Ca. 2,5 Stunden von Athen entfernt

💰 Preis

• Ab 500.000 €

• Für Golden Visa geeignet

🏠 Ausstattung der Villa

• Wohnfläche: 126 m²

• 2 Etagen

• 2 Schlafzimmer

• Großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche

• Panoramaterrassen und Balkone mit Meerblick

• Privates Grundstück

• Garagenstellplatz

✨ Vorteile

• Meerblick

• Hohe Privatsphäre

• Geringe Bebauungsdichte

• Natursteinverkleidung

• Möglichkeit eines privaten Pools

• Landschaftsgestaltung der Außenbereiche

• Modernes energieeffizientes Konzept

🌿 Nachhaltige Technologien

• Geothermisches System

• Unabhängige Wasserversorgung

• Eigenes Abwassersystem

• Hohe Energieeffizienzklasse

• Niedrige Betriebskosten

📈 Investitionspotenzial

• Eine der vielversprechendsten Ferienregionen Griechenlands

• In der Nähe von Luxusresorts, Yachthäfen und internationalen Hotelprojekten

• Hohe Nachfrage nach Premium-Mietobjekten

• Wertsteigerungspotenzial durch umfangreiche Investitionen in die Region

Die perfekte Kombination aus mediterranem Lebensstil, Privatsphäre, moderner Technologie und Investitionsattraktivität.