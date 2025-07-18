Villa Villa in Griechenland für Golden Visa

🏡 Villa in Griechenland für Golden Visa
Moderne, umweltfreundliche Villa mit Meerblick in der prestigeträchtigen Region Peloponnes – ideal für Urlaub, dauerhaftes Wohnen und die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis in Griechenland über das Golden-Visa-Programm.
📍 Lage
• Thermisia, Peloponnes, Griechenland
• 15 Minuten bis zur Marina von Ermioni
• 20 Minuten zu den Inseln Hydra und Spetses
• 5 Minuten zum Plepi-Strand mit kristallklarem Wasser
• Ca. 2,5 Stunden von Athen entfernt
💰 Preis
• Ab 500.000 €
• Für Golden Visa geeignet
🏠 Ausstattung der Villa
• Wohnfläche: 126 m²
• 2 Etagen
• 2 Schlafzimmer
• Großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche
• Panoramaterrassen und Balkone mit Meerblick
• Privates Grundstück
• Garagenstellplatz
✨ Vorteile
• Meerblick
• Hohe Privatsphäre
• Geringe Bebauungsdichte
• Natursteinverkleidung
• Möglichkeit eines privaten Pools
• Landschaftsgestaltung der Außenbereiche
• Modernes energieeffizientes Konzept
🌿 Nachhaltige Technologien
• Geothermisches System
• Unabhängige Wasserversorgung
• Eigenes Abwassersystem
• Hohe Energieeffizienzklasse
• Niedrige Betriebskosten
📈 Investitionspotenzial
• Eine der vielversprechendsten Ferienregionen Griechenlands
• In der Nähe von Luxusresorts, Yachthäfen und internationalen Hotelprojekten
• Hohe Nachfrage nach Premium-Mietobjekten
• Wertsteigerungspotenzial durch umfangreiche Investitionen in die Region
Die perfekte Kombination aus mediterranem Lebensstil, Privatsphäre, moderner Technologie und Investitionsattraktivität.