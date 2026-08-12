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Studios in Griechenland

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53 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Ein modernes Wohnprojekt in Athen, vollstän…
Preis auf Anfrage
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines neuen Projekts in Halkidiki, Griechenland, mit luxuriösen Studios, die mit …
$119,606
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich nur 150 Meter vom Strand in Flogita entfernt. …
$137,545
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf 50 qm Wohnung im 1. Stock mit großem Aufzug in einem sehr privi…
$128,960
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/3
Willkommen in unserem Neubauprojekt!Wir freuen uns auf diese spannende Reise, etwas wirklich…
$97,627
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Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Das neue Gebäude von 2022 im Stil von Bohaus,Im Herzen von Callithea,Es gibt 3 Studios zum V…
$83,565
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Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 46 qm Fassade befindet sich im Erdgeschoss Gebäu…
$152,323
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Kavala, Zu Verkauf unter Bau Wohnung 47 qm im 2. Stock Gebäude. Es besteht aus einem Schlafz…
$128,005
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Etagenzahl 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Thessaloniki, Kommando: Verkaufen DIHORA Wohnung 34 qm im Erdgeschoss ideal für die Ausbeutu…
$76,161
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Studio in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio
Thermaikos Municipality, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Studio in Kavala Municipality, Griechenland
Studio
Kavala Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zum Verkauf im Bau Studio 34qm befindet sich im 1. Stock des Gebäudes. Es besteht au…
$116,085
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Dieses Studio befindet sich in der Umgebung von Nea Moudania Stadt 450 Meter vom schönen San…
$104,026
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Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/6
Athenian Horizon Residences Moderne Investmentwohnungen im Zentrum von Athen (Koukaki) …
$170,689
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Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/8
Investitionswohnungen Verwaltet von einer internationalen MarkeEine schlüsselfertige Investi…
$119,790
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 250 Meter vom Sandstra…
$92,467
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Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
MwSt.
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Service-Appartements in Athen - VerkaufsstartVoll möblierte schlüsselfertige Studios der eur…
$129,385
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Studio 2 zimmer in Palio, Griechenland
Studio 2 zimmer
Palio, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnung zum Verkauf in Palio, Kavala der Präfektur Kavala für 170.000 € (Listing No LA156). …
$284,598
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Studio in Municipality of Athens, Griechenland
Studio
Municipality of Athens, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Objekt-Code: HPS5285 - Studio FOR SALE in Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pediki Chara für €…
$203,897
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Studio 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Studio 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Das neu gebaute Haus befindet sich in Delfinia Strandgebiet in der Umgebung von Kallikratia …
$184,728
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Studio 1 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkauf - Wohn-Studio - Athen Norden: Nea Ionia - Kalogreza 38 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Badezim…
$122,363
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Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 42 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$145,225
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Studio 1 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Das Studio befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Das Studio befinde…
$161,647
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Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zu verkaufen im Bau Wohnung 50 qm. befindet sich im 1. Gebäude Stock. Es besteht aus…
$133,823
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Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,635
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Studio 1 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studios zum Verkauf – 3 Minuten zu Fuß von der gleicheo MetroKomplett renoviertes Gebäude bi…
$104,984
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,026
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines luxuriösen Studios in einem Bauprojekt in Chalkidiki, Griechenland. Dieses …
$148,083
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5839 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 150.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$174,463
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Immobilienangaben in Griechenland

mit Garten
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