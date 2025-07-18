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Wohnung in einem Neubau Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$294,818
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ID: 38141
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Dragatsaniou
  • Metro
    Maniatika (~ 1000 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🏡 Wohnung direkt am Meer in Piräus | Golden Visa Griechenland

💰 Preis: 258.000 €

📍 Lage: Piräus, Athen, Griechenland
Die Wohnanlage befindet sich in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom größten Passagierhafen Griechenlands entfernt. Die Gegend zählt zu den vielversprechendsten Standorten der Athener Riviera mit hoher Mietnachfrage und starkem Wertsteigerungspotenzial.

🏠 Daten der Wohnung B12

    1. Etage
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Wohnfläche: 30 m²
  • Balkon: 7 m²
  • Gesamtfläche: 37 m²
  • Kein Parkplatz
  • Kein Abstellraum
  • Keine Mietgarantie

🌊 Über das Projekt

Ein modernes Premium-Wohnprojekt eines der bekanntesten und erfahrensten Bauträger Griechenlands. Nur 10 Meter vom Hafen von Piräus entfernt bietet dieses Projekt die seltene Möglichkeit, eine Immobilie direkt am Wasser in einem der wichtigsten Wirtschafts- und Tourismuszentren Griechenlands zu erwerben.

Den Bewohnern stehen zur Verfügung:

  • Dachpool mit Panoramablick auf das Meer, den Hafen und Athen
  • Modernes Fitnessstudio
  • Co-Working- und Freizeitbereiche
  • 24/7-Rezeption
  • Hochwertige Premium-Ausstattung
  • Erstklassiger Service und Komfort

📈 Investitionspotenzial

Piräus entwickelt sich zu einem bedeutenden internationalen Verkehrs-, Tourismus- und Wirtschaftszentrum. Die Nähe zum Hafen, zur Metro, zum Bahnhof und zum Kreuzfahrtterminal sorgt für eine konstant hohe Mietnachfrage.

Vorteile für Investoren:

  • Direkte Meereslage (True Seafront)
  • Hohe Mietnachfrage das ganze Jahr über
  • Starkes Wertsteigerungspotenzial
  • Sehr liquide Immobilie in einer der begehrtesten Regionen Attikas
  • Für das Golden Visa Programm geeignet
  • Vollständige Premium-Infrastruktur

📍 Infrastruktur & Verkehr

  • 10 m zum Hafen von Piräus
  • 350 m zur Metrostation Piräus
  • 250 m zum Bahnhof Piräus
  • 800 m zum Piraeus Tower
  • 2 km zum Kreuzfahrtterminal
  • 2,6 km nach Mikrolimano
  • 9,5 km zum Syntagma-Platz
  • 40 km zum Flughafen Athen

Diese Wohnung eignet sich ideal sowohl für den Erhalt einer Golden Visa als auch für eine langfristige Investition in einer der dynamischsten Regionen Griechenlands.

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Municipality of Piraeus, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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Kosten der Immobilie
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$294,818
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