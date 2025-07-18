Wohnung in einem Neubau Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen

🏡 Wohnung direkt am Meer in Piräus | Golden Visa Griechenland

💰 Preis: 258.000 €

📍 Lage: Piräus, Athen, Griechenland

Die Wohnanlage befindet sich in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom größten Passagierhafen Griechenlands entfernt. Die Gegend zählt zu den vielversprechendsten Standorten der Athener Riviera mit hoher Mietnachfrage und starkem Wertsteigerungspotenzial.

🏠 Daten der Wohnung B12

Etage

1 Schlafzimmer

1 Badezimmer

Wohnfläche: 30 m²

Balkon: 7 m²

Gesamtfläche: 37 m²

Kein Parkplatz

Kein Abstellraum

Keine Mietgarantie

🌊 Über das Projekt

Ein modernes Premium-Wohnprojekt eines der bekanntesten und erfahrensten Bauträger Griechenlands. Nur 10 Meter vom Hafen von Piräus entfernt bietet dieses Projekt die seltene Möglichkeit, eine Immobilie direkt am Wasser in einem der wichtigsten Wirtschafts- und Tourismuszentren Griechenlands zu erwerben.

Den Bewohnern stehen zur Verfügung:

Dachpool mit Panoramablick auf das Meer, den Hafen und Athen

Modernes Fitnessstudio

Co-Working- und Freizeitbereiche

24/7-Rezeption

Hochwertige Premium-Ausstattung

Erstklassiger Service und Komfort

📈 Investitionspotenzial

Piräus entwickelt sich zu einem bedeutenden internationalen Verkehrs-, Tourismus- und Wirtschaftszentrum. Die Nähe zum Hafen, zur Metro, zum Bahnhof und zum Kreuzfahrtterminal sorgt für eine konstant hohe Mietnachfrage.

Vorteile für Investoren:

Direkte Meereslage (True Seafront)

Hohe Mietnachfrage das ganze Jahr über

Starkes Wertsteigerungspotenzial

Sehr liquide Immobilie in einer der begehrtesten Regionen Attikas

Für das Golden Visa Programm geeignet

Vollständige Premium-Infrastruktur

📍 Infrastruktur & Verkehr

10 m zum Hafen von Piräus

350 m zur Metrostation Piräus

250 m zum Bahnhof Piräus

800 m zum Piraeus Tower

2 km zum Kreuzfahrtterminal

2,6 km nach Mikrolimano

9,5 km zum Syntagma-Platz

40 km zum Flughafen Athen

Diese Wohnung eignet sich ideal sowohl für den Erhalt einer Golden Visa als auch für eine langfristige Investition in einer der dynamischsten Regionen Griechenlands.