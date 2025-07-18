Wohnung in einem Neubau Wohnung in Athen für Golden Visa und passives Einkommen

🏡 Wohnung direkt am Meer in Piräus | Golden Visa Griechenland
💰 Preis: 258.000 €
📍 Lage: Piräus, Athen, Griechenland
Die Wohnanlage befindet sich in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom größten Passagierhafen Griechenlands entfernt. Die Gegend zählt zu den vielversprechendsten Standorten der Athener Riviera mit hoher Mietnachfrage und starkem Wertsteigerungspotenzial.
🏠 Daten der Wohnung B12
🌊 Über das Projekt
Ein modernes Premium-Wohnprojekt eines der bekanntesten und erfahrensten Bauträger Griechenlands. Nur 10 Meter vom Hafen von Piräus entfernt bietet dieses Projekt die seltene Möglichkeit, eine Immobilie direkt am Wasser in einem der wichtigsten Wirtschafts- und Tourismuszentren Griechenlands zu erwerben.
Den Bewohnern stehen zur Verfügung:
📈 Investitionspotenzial
Piräus entwickelt sich zu einem bedeutenden internationalen Verkehrs-, Tourismus- und Wirtschaftszentrum. Die Nähe zum Hafen, zur Metro, zum Bahnhof und zum Kreuzfahrtterminal sorgt für eine konstant hohe Mietnachfrage.
Vorteile für Investoren:
📍 Infrastruktur & Verkehr
Diese Wohnung eignet sich ideal sowohl für den Erhalt einer Golden Visa als auch für eine langfristige Investition in einer der dynamischsten Regionen Griechenlands.