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Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm

Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$428,943
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12
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ID: 38096
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Piraeus
  • Adresse
    Smolensky, 39
  • Metro
    Faliro (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🏡 Moderne Wohnung in Meeresnähe in Athen für das Golden Visa Programm

Diese moderne Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Neo Faliro, einer der vielversprechendsten Lagen der Athener Riviera. Das Projekt verbindet zeitgenössische Architektur mit der sorgfältigen Restaurierung eines denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1897 auf demselben Grundstück.

Die Wohnung liegt im 2. Stock eines Neubauprojekts und verfügt über ein Schlafzimmer, ein modernes Badezimmer, einen offenen Wohn- und Küchenbereich sowie einen 6 m² großen Balkon. Mit einer Gesamtfläche von 60 m² eignet sie sich sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage.

📍 Neo Faliro, Athen, Griechenland
🏢 2. Stock
🛏 1 Schlafzimmer
🚿 1 Badezimmer
📐 Gesamtfläche: 60 m²
🌿 Balkon: 6 m²
💰 Preis: 370.000 €

Nur wenige Minuten vom Meer entfernt gelegen, profitiert das Projekt von der dynamischen Entwicklung der Athener Riviera. In unmittelbarer Nähe entstehen das Großprojekt Ellinikon sowie umfangreiche Maßnahmen zur Aufwertung der gesamten Küstenregion.

Dank der hervorragenden Lage, der Nähe zum Meer, der modernen Bauweise und der hohen Nachfrage auf dem Mietmarkt bietet die Immobilie ein ausgezeichnetes Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2027 geplant.

Geeignet für das griechische Golden Visa Programm.

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Municipality of Piraeus, Griechenland
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