Wohnung in einem Neubau Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm

🏡 Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm

Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnprojekt in einer der vielversprechendsten Lagen Athens. Das Projekt vereint eine erstklassige Lage, hochwertige Ausstattung und hervorragendes Investitionspotenzial.

📍 Lage

Zentrum von Athen

7 Minuten zum Syntagma-Platz

9 Minuten zur Akropolis und zur Altstadt

15 Minuten zur Athener Riviera und zur Marina Flisvos

In der Nähe von Metro-, Bus- und Oberleitungsbusverbindungen

Universitäten, medizinische Zentren, Einkaufszentren und Kulturstätten in unmittelbarer Nähe

💰 Preis

260.000 €

Geeignet für das griechische Golden Visa Programm

🏠 Wohnungsdetails

1 Stock

1 Schlafzimmer

1 Badezimmer

Wohnfläche: 35 m²

Bruttofläche: 46 m²

Balkon: 3 m²

Gesamtfläche: 49 m²

✨ Projektvorteile

Neues Wohnprojekt im Premiumsegment

Moderne Architektur und Designer-Interieurs

Energieeffiziente Doppelverglasung

Bioklimatische Fassade

Hohes Sicherheitsniveau mit Video-Gegensprechanlage und verstärkter Eingangstür

Moderner Aufzug und gepflegte Gemeinschaftsbereiche

Hochwertige Materialien und funktionale Grundrisse

📈 Investitionspotenzial

Das Gebäude befindet sich in der Nähe der größten Stadtentwicklungsprojekte Athens, darunter The Ilisian (ehemals Hilton Athens), Hellinikon und die Neugestaltung der Athener Riviera. Dadurch eignet sich die Wohnung sowohl zur Eigennutzung als auch für die Lang- oder Kurzzeitvermietung.

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, moderne Immobilien im Herzen Athens zu erwerben, Mieteinnahmen zu erzielen und von den Vorteilen des Golden Visa Programms zu profitieren.