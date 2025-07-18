Wohnung in einem Neubau Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm

🏡 Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm
Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnprojekt in einer der vielversprechendsten Lagen Athens. Das Projekt vereint eine erstklassige Lage, hochwertige Ausstattung und hervorragendes Investitionspotenzial.
📍 Lage
💰 Preis
🏠 Wohnungsdetails
✨ Projektvorteile
📈 Investitionspotenzial
Das Gebäude befindet sich in der Nähe der größten Stadtentwicklungsprojekte Athens, darunter The Ilisian (ehemals Hilton Athens), Hellinikon und die Neugestaltung der Athener Riviera. Dadurch eignet sich die Wohnung sowohl zur Eigennutzung als auch für die Lang- oder Kurzzeitvermietung.
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, moderne Immobilien im Herzen Athens zu erwerben, Mieteinnahmen zu erzielen und von den Vorteilen des Golden Visa Programms zu profitieren.