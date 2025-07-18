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Wohnung in einem Neubau Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm

Municipality of Athens, Griechenland
von
$301,419
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ID: 38097
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Athens
  • Adresse
    Vasilissis Sofias, 55
  • Metro
    Evangelismos (~ 300 m)
  • Metro
    Megaro Moussikis (~ 400 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🏡 Wohnung im Zentrum von Athen für das Golden Visa Programm

Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnprojekt in einer der vielversprechendsten Lagen Athens. Das Projekt vereint eine erstklassige Lage, hochwertige Ausstattung und hervorragendes Investitionspotenzial.

📍 Lage

  • Zentrum von Athen
  • 7 Minuten zum Syntagma-Platz
  • 9 Minuten zur Akropolis und zur Altstadt
  • 15 Minuten zur Athener Riviera und zur Marina Flisvos
  • In der Nähe von Metro-, Bus- und Oberleitungsbusverbindungen
  • Universitäten, medizinische Zentren, Einkaufszentren und Kulturstätten in unmittelbarer Nähe

💰 Preis

  • 260.000 €
  • Geeignet für das griechische Golden Visa Programm

🏠 Wohnungsdetails

  • 1 Stock
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Wohnfläche: 35 m²
  • Bruttofläche: 46 m²
  • Balkon: 3 m²
  • Gesamtfläche: 49 m²

Projektvorteile

  • Neues Wohnprojekt im Premiumsegment
  • Moderne Architektur und Designer-Interieurs
  • Energieeffiziente Doppelverglasung
  • Bioklimatische Fassade
  • Hohes Sicherheitsniveau mit Video-Gegensprechanlage und verstärkter Eingangstür
  • Moderner Aufzug und gepflegte Gemeinschaftsbereiche
  • Hochwertige Materialien und funktionale Grundrisse

📈 Investitionspotenzial

Das Gebäude befindet sich in der Nähe der größten Stadtentwicklungsprojekte Athens, darunter The Ilisian (ehemals Hilton Athens), Hellinikon und die Neugestaltung der Athener Riviera. Dadurch eignet sich die Wohnung sowohl zur Eigennutzung als auch für die Lang- oder Kurzzeitvermietung.

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, moderne Immobilien im Herzen Athens zu erwerben, Mieteinnahmen zu erzielen und von den Vorteilen des Golden Visa Programms zu profitieren.

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Municipality of Athens, Griechenland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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Zinssatz
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