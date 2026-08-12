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Stadthäuser in Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Fläche 84 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 84 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$242,159
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
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Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
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Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
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Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 144 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 144 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus …
$299,816
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Fläche 81 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$230,627
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Reihenhaus in Polychrono, Griechenland
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Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$224,335
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 135 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$456,934
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Reihenhaus in Region Attika, Griechenland
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Region Attika, Griechenland
Fläche 315 m²
In der Küstenregion von Attika - Alepohori am Ufer des Golfs von Korinth befinden sich drei …
$306,984
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Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
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Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$230,238
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Reihenhaus in Region Attika, Griechenland
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Region Attika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 81 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 81 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteh…
$484,091
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Reihenhaus in Region Attika, Griechenland
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Region Attika, Griechenland
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Fläche 198 m²
Zu verkaufen Maisonette von 198 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Er…
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
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Nea Plagia, Griechenland
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Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$318,791
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
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Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
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Fläche 145 m²
Zu verkaufen Maisonette von 145 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$291,220
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
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Anatoli, Griechenland
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Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
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Fläche 142 m²
Zu verkaufen Maisonette von 142 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$425,055
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
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Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Zentralmakedonien, Griechenland
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Fläche 50 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 50 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$218,431
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
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Polygyros, Griechenland
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Fläche 130 m²
Verkauf: 130 qm Maisonette in Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain Ansichten Dies…
$377,827
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Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 74 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 74 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki i…
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Reihenhaus in Sinarades, Griechenland
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Sinarades, Griechenland
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Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 271 m²
Verkauf Maisonette von 271 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
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Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
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