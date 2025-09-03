  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Alimos

Neubauten zum Verkauf in Municipality of Alimos

Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Wohnanlage Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Griechenland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Serenity ist ein neuer Boutique-Komplex im Elite-Bereich von Alimos, nur 3 Minuten von der Küste der Athener Riviera entfernt. Panorama Meerblick, exquisite Architektur, Terrassen mit Blick auf den Sonnenuntergang und einen hohen Lebensstandard machen dieses Projekt ideal für Wohnen, Erholun…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Griechenland
von
$874,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
:Beyond ist ein hochwertiger Wohnkomplex an der berühmten Athen Riviera, nur 160 Meter vom Sandstrand und neben Alimos Marina, einer der größten Yachthäfen der Region. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die den maritimen Lebensstil schätzen, Ästhetik, Komfort und Investitionen in eine Auf…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
