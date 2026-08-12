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Duplexes in Griechenland

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17 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 1/6
Eine beeindruckende Maisonette, die sich derzeit im Umbau befindet und einen großzügigen Inn…
$932,687
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Vista Estate
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Doppelhaus 6 zimmer in Karies, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Karies, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
In der üppigen grünen und ruhigen Gegend von Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), ist ein h…
$128,179
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
Preis auf Anfrage
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,838
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Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,123
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Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$210,684
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Doppelhaus in Ofrynio Strand, Griechenland
Doppelhaus
Ofrynio Strand, Griechenland
Etagenzahl 2
Maisonette in Kavala 129 m² – Neubau – 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer – 2 Etagen – Meernähe – …
$132,684
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Doppelhaus 5 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 5 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – CHANIOTI (500 Meter vom Meer entfernt)Außergewöhnlich gepflegte Maisonette i…
$170,647
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Doppelhaus 6 zimmer in Municipality of South Kynouria, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Municipality of South Kynouria, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Doppelhaus 4 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – CHANIOTI ( 150 Meter vom Meer entfernt)Gut gepflegte Doppelbodenwohnung in e…
$288,112
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Doppelhaus in Glifada, Griechenland
Doppelhaus
Glifada, Griechenland
Fläche 162 m²
Stockwerk 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 162 sq.m. The status of the object: in the construction stage,…
$1,20M
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Doppelhaus 8 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
VERFAHRENLage - Chanioti (30 Meter vom Meer)Doppelgeschosswohnung zum Verkauf. Maisonette vo…
$435,020
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Doppelhaus 7 zimmer in Polychrono, Griechenland
Doppelhaus 7 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
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Doppelhaus 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – Kallithea ( 650 Meter vom Meer entfernt)Tauchen Sie ein in eine Atmosphäre v…
$158,985
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Maisonette auf dem Markt! Komplett renoviert und mit eigenem Eingang ausgestattet…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Doppelhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Ausgezeichnete Baumaisonette in einem Komplex von 4 Immobilien mit exklusiver Nutzung eines …
$749,876
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Immobilienangaben in Griechenland

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