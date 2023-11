Nikiti, Griechenland

von €195,000

Zu verkaufenDuplex von 83 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki Die Maisonette befindet sich im ersten und zweiten Stock. Der erste Stock besteht aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer mit Küche und einem Dusch-WC. Der zweite Stock besteht aus einem Schlafzimmer. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich von den Fenstern. Es gibt Sonnenkollektoren für Wasserheizung und Klimaanlage. Die Unterkunft verfügt über einen Gemeinschaftspool. Die Bomo Nikiti Apartments sind ein Komplex von 38 Apartments im ökologisch sauberen Badeort Griechenlands, die Stil und Komfort verbinden! Das Projekt befindet sich im beliebten Touristendorf Nikiti auf der Halbinsel Sithonia in Chalkidiki und besteht aus drei Gebäuden. Es bietet 38 Apartments in verschiedenen Größen und Layouts. Die Bomo Nikiti Apartments verfügen über einen Kinderspielplatz, einen Pool und einen Ruhebereich. Die Apartments sind in hellen, ruhigen Farben gehalten, das Layout ist ergonomisch und entspricht voll und ganz hohen Standards. Während des Baus und der Dekoration von Wohnungen werden Materialien von hoher europäischer Qualität verwendet. Nikiti ist ein beliebter Ferienort auf der Halbinsel Chalkidiki. Das Dorf liegt 37 km vom Dorf Nea Moudania entfernt. Die Entfernung zum Flughafen Thessaloniki beträgt 90 km. Der Hauptstrand von Nikiti erstreckt sich über 4 km und ist 10-15 m breit. Das Meer hier ist fast immer ruhig und der Eingang dazu ist sehr sanft und flach. Ideal für Familien. Aufgrund seiner Eigenschaften und hervorragenden Bedingungen wird dieser Strand jedes Jahr mit der blauen Flagge der EU ausgezeichnet. Im Dorf Nikiti gibt es die notwendige Infrastruktur, die das ganze Jahr über einen komfortablen Aufenthalt und langfristige Unterkünfte bietet: Geschäfte, Restaurants, Cafés, Tavernen, Erholungsgebiete, Apotheken. Nikiti hat auch wundervolle Luft. Das Dorf ist auf der einen Seite von Nadelwäldern umgeben, auf der anderen vom Meer. Dank dessen entsteht ein wunderbares und nützliches Mikroklima für die Bewohner! Die Bomo Nikiti Apartments sind ein cleverer Wohnraum, der unvergleichlichen Komfort, raffiniertes Design und High Technology kombiniert. Der Kauf einer Immobilie in diesem Komplex ist ideal für Investitionen, für ganzjährige Unterkünfte sowie für die Entspannung mit der ganzen Familie. Der Komplex bietet zusätzliche Dienstleistungen: Entwicklung eines individuellen Designinneren und Einrichtung durch die Bauabteilung von Grekodom Development, sowie alle komplexen Wartungsdienste der Post-Sales-Abteilung des Unternehmens. Bomo Residence ist eine neue Investment-Baugesellschaft, die 2019 gegründet wurde und deren Hauptumfang der Bau von Wohnkomplexen und die Entwicklung des Immobilienmarktes in Griechenland ist. Bomo Residence-Konzept: Entwurf und Bau von Apartmentkomplexen und Villen in ganz Griechenland. Nur umweltfreundliche Materialien im Bauwesen verwenden. Einen einheitlichen Stil für alle Komplexe schaffen: Hochtechnologie, Hochwertiges Design und Liebe zum kleinsten Detail Vollständiger Service aller Unternehmensprojekte Schaffung der optimalen Infrastruktur aller Komplexe: Schwimmbäder, Erholungsgebiete, Spielplätze, Parkplätze usw. Die Bomo Residence führt mit Unterstützung ihres exklusiven Partners Grekodom Development der Mouzenidis Group die Implementierung aller Wohnkomplexe durch. Das erste Projekt der Bomo Residence ist ein Komplex von Apartments, die Bomo Nikiti Apartments, im Dorf Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Darüber hinaus wird die Bomo Residence in Zusammenarbeit mit der Hotelkette „Bomo Hotels“ die Entwicklung von Wohnprojekten durchführen, in denen unsere Kunden gemietet werden können. “' Langzeit- und Kurzzeitwohnungen unter der Leitung der Hotelkette.