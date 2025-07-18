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Wohnkomplex Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm

Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$288,563
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ID: 38014
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Griechenland
  • Region / Bundesland
    Attika
  • Nachbarschaft
    Region Attika
  • Stadt
    Municipality of Glyfada
  • Adresse
    Archipelagous

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm

Diese Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Glyfada an der Athener Riviera und bietet eine hervorragende Möglichkeit sowohl zum Wohnen als auch zur Kapitalanlage. Die Immobilie erfüllt die Voraussetzungen für das griechische Golden Visa Programm, das ausländischen Investoren eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland durch Immobilienerwerb ermöglicht.

Objektdaten:

  • Aufteilung: 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer (2+1)
    1. Etage
  • Wohnfläche: 79 m²
  • Großzügige Veranda: 32 m²
  • Meerblick
  • Voll möbliert
  • Optionaler Parkplatz
  • Golden Visa geeignet
  • Preis: 376.800 €

Die Wohnung verfügt über einen modernen offenen Wohn- und Küchenbereich, zwei komfortable Schlafzimmer sowie eine großzügige Veranda, die sich ideal zum Entspannen und Essen im Freien eignet.

Golden Visa • Athener Riviera • Voll möbliert • Meerblick

Standort auf der Karte

Municipality of Glyfada, Griechenland
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