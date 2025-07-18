Wohnkomplex Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm

Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm

Diese Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Glyfada an der Athener Riviera und bietet eine hervorragende Möglichkeit sowohl zum Wohnen als auch zur Kapitalanlage. Die Immobilie erfüllt die Voraussetzungen für das griechische Golden Visa Programm, das ausländischen Investoren eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland durch Immobilienerwerb ermöglicht.

Objektdaten:

Aufteilung: 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer (2+1)

Etage

Wohnfläche: 79 m²

Großzügige Veranda: 32 m²

Meerblick

Voll möbliert

Optionaler Parkplatz

Golden Visa geeignet

Preis: 376.800 €

Die Wohnung verfügt über einen modernen offenen Wohn- und Küchenbereich, zwei komfortable Schlafzimmer sowie eine großzügige Veranda, die sich ideal zum Entspannen und Essen im Freien eignet.

Golden Visa • Athener Riviera • Voll möbliert • Meerblick