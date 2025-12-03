  1. Realting.com
Жилой комплекс Kanyon

Дубай, ОАЭ
от
$653,520
;
26
ID: 33020
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    49

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Kanyon by Omniyat — новый проект в самом сердце Dubai Maritime City.

Kanyon — это новый жилой комплекс от застройщика Omniyat, расположенный в престижном районе Forest District в Dubai Maritime City. Этот проект представляет собой элегантную вертикальную структуру с 45 жилыми этажами и 411 резиденциями, предлагающими квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, идеально подходящие для тех, кто ценит гармонию и стиль. Срок сдачи — Q2/2029.

Инфраструктура комплекса:
— Тройной по высоте лобби;
— Лесной тематический подиум;
— Инфинити-бассейн с панорамным видом;
— Современный тренажёрный зал;
— Спа-пространства;
— Павильоны для отдыха;
— Бизнес-лаунж;
— Игровые зоны для детей;
— Тихие зелёные кластеры для уединения.

Локация и преимущества района
Проект Kanyon находится в Dubai Maritime City, с удобным доступом к ключевым локациям Дубая:
— Mina Rashid — 5 минут;
— Jumeirah Beach Coast — 10 минут;
— The Gold Souq и Downtown Dubai — около 15 минут;
— Dubai International Airport и DIFC — около 20 минут.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

