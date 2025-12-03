Жилой комплекс Kanyon

Kanyon by Omniyat — новый проект в самом сердце Dubai Maritime City.



Kanyon — это новый жилой комплекс от застройщика Omniyat, расположенный в престижном районе Forest District в Dubai Maritime City. Этот проект представляет собой элегантную вертикальную структуру с 45 жилыми этажами и 411 резиденциями, предлагающими квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, идеально подходящие для тех, кто ценит гармонию и стиль. Срок сдачи — Q2/2029.



Инфраструктура комплекса:

— Тройной по высоте лобби;

— Лесной тематический подиум;

— Инфинити-бассейн с панорамным видом;

— Современный тренажёрный зал;

— Спа-пространства;

— Павильоны для отдыха;

— Бизнес-лаунж;

— Игровые зоны для детей;

— Тихие зелёные кластеры для уединения.



Локация и преимущества района

Проект Kanyon находится в Dubai Maritime City, с удобным доступом к ключевым локациям Дубая:

— Mina Rashid — 5 минут;

— Jumeirah Beach Coast — 10 минут;

— The Gold Souq и Downtown Dubai — около 15 минут;

— Dubai International Airport и DIFC — около 20 минут.



Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок!