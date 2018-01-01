Апартаменты в премиальном комплексе Mallside Branded Residence в районе Dubai Hills Estate! Панорамный вид на достопримечательности Дубая - BurjAl Arab и Burj Khalifa! Рентабельность инвестиций в среднем 6,9%! Прекрасно подходят для комфортного проживания и инвестиций!
Инфраструктура: рестораны и кафе, огромный бассейн, спа и фитнес центры на крыше здания.
Расположение:
Поскольку Mallside Residence расположен рядом с улицей Аль-Хейл-роуд, вы сможете без проблем передвигаться по городу. Время в пути до Бизнес-Бэй, Дубай Марины и международного аэропорта Дубая не превысит 25 минут.
Проживая в Mallside Residence, вы сможете легко добраться до парка Dubai Hills, самого длинного парка в жилом районе.
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
60% - на стадии строительства
30% - по завершении
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