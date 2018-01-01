Mallside Residence

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в JVC, известные как Hadley Heights от Leos Development Основные моменты; Легкий доступ к известным местам и местам Ограничено 216 единиц в разработке Пышные зеленые зоны и окрестности с безмятежными пространствами Гибкие и удивительные планы оплаты позволяют вам легко защитить свой дом Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 458 кв. Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Официант Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Вид на море Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Спа и Сауна Институт и Школа Йога и Медитация Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284