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Mallside Residence

Дубай, ОАЭ
от
€539,357
;
9
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О комплексе

Апартаменты в премиальном комплексе Mallside Branded Residence в районе Dubai Hills Estate! Панорамный вид на достопримечательности Дубая - BurjAl Arab и Burj Khalifa! Рентабельность инвестиций в среднем 6,9%! Прекрасно подходят для комфортного проживания и инвестиций!

Инфраструктура: рестораны и кафе, огромный бассейн, спа и фитнес центры на крыше здания.

Расположение:
Поскольку Mallside Residence расположен рядом с улицей Аль-Хейл-роуд, вы сможете без проблем передвигаться по городу. Время в пути до Бизнес-Бэй, Дубай Марины и международного аэропорта Дубая не превысит 25 минут.
Проживая в Mallside Residence, вы сможете легко добраться до парка Dubai Hills, самого длинного парка в жилом районе.

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
60% - на стадии строительства
30% - по завершении

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
24
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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