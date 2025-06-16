  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Престижные квартиры на побережье на острове Пальма Джумейра

Квартира в новостройке Престижные квартиры на побережье на острове Пальма Джумейра

Дубай, ОАЭ
от
$6,23 млн
;
32
Оставить заявку
ID: 27611
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Роскошные квартиры на берегу моря на острове Пальма Джумейра в Дубае

Откройте для себя роскошную жизнь в эксклюзивных квартирах на берегу моря, расположенных на знаменитом острове Пальма Джумейра в Дубае. Из каждой квартиры открывается захватывающий панорамный вид на Персидский залив. Просторные планировки и элегантный интерьер сочетают комфорт и стиль, создавая идеальные условия для проживания. В некоторых квартирах предусмотрены собственные бассейны, благоустроенные террасы и панорамные окна, что позволяет наслаждаться гармонией внутреннего и внешнего пространства. Жильцы могут воспользоваться удобствами мирового уровня, такими как 50-метровый бассейн, современный фитнес-центр, велнес-центр, частный кинотеатр и уютные зоны отдыха. Всё это способствует курортному образу жизни в одном из самых престижных районов Дубая.

Квартиры на продажу в Дубае, Пальма Джумейра, расположены всего в 2 минутах от набережной The Boardwalk, в 5 минутах от отеля Atlantis The Palm, в 10 минутах от The Pointe, в 15 минутах от торгового центра Nakheel Mall, в 15 минутах от Dubai Marina и в 20 минутах от Dubai Harbour. Ключевые достопримечательности, такие как Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa, находятся в 25-30 минутах езды. Также в удобном доступе находится международный аэропорт Дубая.

Этот проект предлагает уникальные квартиры с потрясающими панорамными видами, собственными бассейнами и удобствами мирового класса, позволяя жильцам наслаждаться комфортом и эксклюзивностью, при этом находясь в центре всех ключевых мест, магазинов и ресторанов города.

Инфраструктура проекта включает в себя 50-метровый бассейн, полностью оборудованный фитнес-центр, спа- и велнес-центр, частный кинотеатр, общие лаундж-зоны и благоустроенные открытые площадки, которые обеспечат максимальное расслабление и роскошную атмосферу для каждого жителя.


DXB-00289

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$910,303
Многоквартирный жилой дом Emerald Burj Binghatti Jacob & Co
Дубай, ОАЭ
от
$2,29 млн
Жилой комплекс Marriott Residences
Дубай, ОАЭ
от
$705,966
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,617
Жилой комплекс Sidr Residences
Дубай, ОАЭ
от
$533,250
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Престижные квартиры на побережье на острове Пальма Джумейра
Дубай, ОАЭ
от
$6,23 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
Akala Hotel & Residences — воплощение современной роскоши и высокого статуса в самом сердце делового центра Дубая. Расположенный в Dubai International Financial Centre (DIFC) — одном из самых престижных и финансово значимых районов города, комплекс представляет собой 50-этажную башню, в кото…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Показать все Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Altitude de Grisogono by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
Мы рады предложить эту необыкновенную и роскошную недвижимость, созданную в эксклюзивном районе Бизнес-Бэй в Дубае удостоенным наград застройщиком «DAMAC PROPERTIES» в сотрудничестве с известным домом роскошных ювелирных украшений «de GRISOGONO». Женева» с проектом под названием «Altitude de…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$571,209
Sea Legend One открывает новую главу прибрежной жизни на Dubai Islands, где из окна виден только безмятежный залив и парусники на горизонте. В комплексе 11 жилых этажей, на каждом из которых расположено всего 6 резиденций. К приобретению предлагаются полностью меблированные апартаменты с 1-3…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации