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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$12,05 млн
18.05.2025
$12,05 млн
17.05.2025
$12,01 млн
16.05.2025
$12,02 млн
14.05.2025
$12,11 млн
13.05.2025
$11,98 млн
11.05.2025
$11,96 млн
10.05.2025
$12,00 млн
09.05.2025
$11,90 млн
08.05.2025
$11,86 млн
07.05.2025
$11,90 млн
14.04.2025
$11,84 млн
13.04.2025
$11,85 млн
12.04.2025
$11,90 млн
11.04.2025
$12,16 млн
10.04.2025
$12,21 млн
09.04.2025
$12,27 млн
08.04.2025
$12,27 млн
06.04.2025
$12,27 млн
05.04.2025
$12,16 млн
04.04.2025
$12,33 млн
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16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15932
ID новостройки на Realting
In CRM: 2358499
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются виллы и таунхаусы с бассейнами и садами.

Резиденция располагает набережной, пляжем и пляжным клубом, причалом для яхт, зонами отдыха, зоной барбекю, детской и спортивной площадками, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная мебель и бытовая техника
  • Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 26 минут
  • Дубай Молл - 25 минут
  • Английская школа - 6 минут
  • Международная школа - 19 минут
  • Больница - 8 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$12,05 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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Агентство
DDA Real Estate
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