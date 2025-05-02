Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов у воды Bay Villas с пляжем и причалом для яхт, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

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BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES ОТ BINGHATTI DEVELOPERS И БРЕНДА JACOB & COBurj Binghatti Jacob & Co Residences – новый ультрароскошный проект премиальной недвижимости, который,…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются апартаменты с панорамным видом.
Резиденция располагает лагунами с набережной, пляжами и зонами отдыха, бассейном, парком, тренажерным залом, магазинами и ресторанами.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника Siemens
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Ультра-роскошный комплекс с частным пляжным клубом и дизайнерскими резиденциями от Armani/Casa и архитектора Тадао Андо. Элитные апартаменты с 2–4 спальнями, пентхаусы и президентские люксы с пятью спальнями на восточном полумесяце Пальмы с готовой отделкой из мрамора, натурального камня и ц…