Uzunciftlik, Турция

от €147,803

Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, парная, амфитеатр, круглосуточная охрана, закрытая парковка с лифтом, особый ландшафт, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, все это идеально соответствует вашим ожиданиям со своими социальными объектами, такими как водопад и детский сад. Проспект Форум Анатоия с престижными брендами, сделает вашу жизнь ярче и станет неотъемлемой частью вашей новой жизни. 101 магазин и ларьков разного размера, расположенные рядом с вами, превращают шоппинг из пустой траты времени и усталости в привилегию, где вы можете уделить время себе и приятно провести время со своими близкими.