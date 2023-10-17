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Виллы в Силиври, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Силиври, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Силиври, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Виллы в Стиле Бунгало в Стамбуле Среди Природы в Силиври. Виллы в стиле бунгало расположены …
€200,000
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