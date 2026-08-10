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Виллы в Силиври, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Силиври, Турция
Вилла 4 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с садом и бассейном в Стамбуле, Силиври Виллы расположены в Селимпаша – одн…
$516,780
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Вилла 1 комната в Силиври, Турция
Вилла 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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