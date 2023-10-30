Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов:
круглосуточная охрана
система видеонаблюдения
консьерж
спортзал
Спа зона: сауна и паровая
открытые детские площадки
открытый/закрытый бассейны
прогулочные дорожки на территории комплекса
Расположение и объекты поблизости
Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест:
стадион Turk Telekom Arena - 1 минута
национальный парк Belgrad - 5 минут
второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут
до районов Маслак и Истиние - 5 минут
до района Нишанташы - 15 минут
до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды
частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут)
школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут)
крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины.
Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Белградский лес - 5 минут езды
Аэропорт Стамбула - 20 минут езды