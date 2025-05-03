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Квартиры с садом в Пхукете, Таиланд

Пхукет
38
Чонг Тале
3026
Равай
902
Карон
325
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92 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900…
$127,539
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 54 м²
Жилой комплекс в престижной зоне рядом с гольф-клубами и районом Лагуна. Откройте для себя в…
$254,155
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в районе Най Харн на юге Пхукета, всего в паре минут езды от пляжей Най …
$96,000
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 100 м²
Комплекс люксовых апартаментов в самом сердце района Банг Тао. Просторные квартиры в премиал…
$495,912
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Hayat
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 451 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
$1,09 млн
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
$50,400
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Кондо 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
В данном объявлении представлен односпальный апартамент из блоков А2-6 на 2 этаже. Аренду…
$329,999
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Квартира 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$172,007
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
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Квартира 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы с ба…
$804,303
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Квартира 5 комнат в Равай, Таиланд
Квартира 5 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, П…
$522,166
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/7
ОДНОКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЭТАПЕ РАННИХ…
$136,611
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд Предлагаю…
$5,84 млн
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Квартира 6 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхуке…
$915,469
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 51 м²
Новый кондоминиум на первой береговой линии восточного побережья Пхукеты – роскошные апартам…
$245,890
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$278,000
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Старт прoдаж комплeкса - Катa/Кaрoн, Пxукет - отличная инвестиция в популяpнoй лoкaции нa ку…
$166,000
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Все виллы имеют бассейн, кондици…
$1,15 млн
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются вилл…
$775,481
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 39 м²
Новый кондоминиум от известного тайского застройщика в районе Банг Тао предлагает уникальные…
$170,405
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Hayat
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Квартира 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Новый проект современных вилл с приватными бассейнами в Чалонге, Муанг Пхукет, Пхукет, Таила…
$364,828
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Резиденци…
$104,766
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Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд Предла…
$1,02 млн
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Типы недвижимости в Пхукете

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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