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Кондоминиумы
Кондо в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
879
Патонг
17
Кондо
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881 объект найдено
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Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
33 м²
2/5
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,41 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
304 м²
3
€1,51 млн
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€138,634
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
336 м²
3
€2,41 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
2/7
€161,739
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
3/7
€172,009
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
53 м²
5/7
€213,085
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
312 м²
1/3
€1,49 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
3/7
€220,530
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€246,460
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
72 м²
7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€189,980
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€107,826
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
79 м²
3/6
€207,694
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
76 м²
4/6
€207,951
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
39 м²
2/6
€98,584
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
2/6
€167,901
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
4/7
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
46 м²
5/7
€166,874
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
248 м²
7/7
€1,25 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
2
2
46 м²
4/7
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
€207,951
Рекомендовать
1
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
43 м²
2/6
€109,110
Рекомендовать
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
43 м²
1/6
€102,435
Рекомендовать
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
43 м²
3/6
€116,812
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
114 м²
5/6
€320,912
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
€69,395
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
2
97 м²
2/5
€383,476
Рекомендовать
Кондо с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
36 м²
7
€110,907
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
46 м²
7
€141,715
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
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