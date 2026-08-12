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Кондоминиумы в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
73
Равай
9
Си Сунтон
3
Са Кху
3
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123 объекта найдено
Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$377,558
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Кондо 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Новый жилой комплекс под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает…
$78,942
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Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Oceana Kamala - это современный кондоминиум в Камале, Пхукет, признанный за его престижный д…
$172,610
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Title Heritage Bang-Tao - это большая жилая застройка на пляже Бангтао на Пхукете, предлагаю…
$343,174
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
AquaDeveloper:Boat Pattana Co., Ltd. (2009, опытный разработчик Пхукета за Boat Avenue) Cher…
$504,668
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Кондо в Си Сунтон, Таиланд
Кондо
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Arise Vibe Phuket — резюме проекта Thalang Vibe - это проект кондоминиума, расположенный в б…
$91,783
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Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Резиденции в InterContinental Phuket Resort предлагают роскошный пляжный образ жизни, сочета…
$797,979
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$138,582
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Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$266,938
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Ozone Condominium - это современная роскошная малоэтажная застройка, расположенная в престиж…
$339,973
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Title Heritage Bang-Tao - это большая жилая застройка на пляже Бангтао на Пхукете, предлагаю…
$643,322
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$235,019
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Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и …
$83,345
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Sudara - это роскошный кондоминиум, расположенный недалеко от пляжа Бангтао, одной из самых …
$318,822
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Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Oceana Kamala - это современный кондоминиум в Камале, Пхукет, признанный за его престижный д…
$134,418
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Вот краткое изложение основных преимуществ проекта Artrio Bang-Tao на основе брошюры: Artrio…
$131,343
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Кондо 2 комнаты в Равай, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в…
$164,549
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$253,190
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Кондо 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Готовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе  Laya Resort & Radisson Blu. …
$218,176
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Кондо 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в 5 минутах от пляжа Патонг за 3,949 млн бат   Готовое решени…
$118,700
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Undersun Estate
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Title Heritage Bang-Tao - это большая жилая застройка на пляже Бангтао на Пхукете, предлагаю…
$165,635
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$162,985
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Нулевой взрыв Tao - это дальновидная инвестиция в кондоминиум, расположенная в востребованно…
$358,738
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Laguna Beachside расположен в Лагуна Пхукет и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Бангтао, …
$850,356
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Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами…
$141,697
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Botanica Hythe - премиальный жилой комплекс формата vertical villas, расположенный в элитном…
$525,093
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Кондо 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/7
Готовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе  Laya Resort & Radisson Blu. …
$134,894
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Canvas Cherngtalay - это новый роскошный кондоминиум в самом сердце города Чернгталай, Пхуке…
$303,787
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Кондо в Чонг Тале, Таиланд
Кондо
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
SERENE - это современный жилой комплекс на Пхукете, ориентированный на минималистичный сканд…
$241,920
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Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Element by Anocha - это роскошный малоэтажный кондоминиум, расположенный в Камале, Пхукет. З…
$981,831
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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