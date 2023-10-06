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Кондо в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
879
Патонг
17
Кондо В архив
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881 объект найдено
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на город, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
€1,41 млн
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
€1,51 млн
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
€138,634
Кондо 3 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
€2,41 млн
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/7
€161,739
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
€172,009
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5/7
€213,085
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Этаж 1/3
€1,49 млн
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/7
€220,530
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€246,460
Кондо 2 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€189,980
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€107,826
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/6
€207,694
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/6
€207,951
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
€98,584
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
€167,901
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
€166,874
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
€1,25 млн
Кондо 2 спальни с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/7
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
€207,951
Кондо с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/6
€109,110
Кондо с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
€102,435
Кондо с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/6
€116,812
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 5/6
€320,912
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
€69,395
Кондо 2 спальни с бассейном в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
€383,476
Кондо с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
€110,907
Кондо 1 спальня с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 7
€141,715

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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