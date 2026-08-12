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Студии в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
231
Равай
80
Са Кху
23
Карон
43
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443 объекта найдено
Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
UP UP
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Приватный курортный комплекс с видом на горы, гостиничным управлением и pet-friendly концепц…
$172,773
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/7
Готовая студия в премиальном комплексе на Пхукете!Переуступка от собственника!Редкое предлож…
$157,017
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/7
Квартира-студия в здании А проекта Above Element состоящего из двух семиэтажных зданий.   …
$224,151
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TekceTekce
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/8
Квартира-студия в инвестиционном комплексе класса-люкс. Квартиры данного типа будут распола…
$165,845
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
Квартира-студия в строящемся кондоминиуме и представляет собой уютное и современное жилье, и…
$262,204
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$112,914
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао,…
$103,509
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Доход от 7 %! Действует …
$81,925
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых! Доступна рассрочка! …
$110,451
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$173,433
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Комплекс VIP Tropika расположен в одном из самых престижных районов Пхукета – Банг Тао.   …
$169,003
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Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/7
🌴 Курортный жилой комплекс рядом с пляжем Камала Современный жилой комплекс всего в 4 мин…
$117,126
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$102,521
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Студия 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Студия 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Квартира-студия на 5-м этаже кондоминиума Sea Heaven - фаза 2.1, который был сдан в эксплуат…
$221,928
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Студия 1 спальня в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 спальня
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/8
Квартира-студия в современном кондоминиуме, который предлагает весь спектр удобств для комфо…
$111,186
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Квартира-студия площадью 28 кв.м. на втором этаже Serene Condominium отражает экологичные пр…
$182,249
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B815 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$99,574
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/7
Малоэтажный жилой комплекс на юге Пхукета с курортной инфраструктурой, вариантами владения и…
$132,000
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Bellevue Beachfront — премиальный жилой комплекс на первой береговой линии пляжа Лаян, одног…
$285,000
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Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
Завершение строительства в декабре 2026 года
$322,000
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально соче…
$174,544
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Студия 1 спальня в Са Кху, Таиланд
Студия 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Квартира-студия на 2-м этаже кондоминиума Sea Heaven - фаза 2.2 Квартира полностью меблиров…
$225,268
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/7
Квартира-студия расположена на четвертом этаже комплекса. Сдается в эксплуатацию с ремонтом…
$232,602
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Студия 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Студия 30 м² в центре Банг Тао с выгодой 25% Продается новая студия в самом сердце Банг Т…
$102,100
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Студия 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Студия 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Студия в современном жилом комплексе в 5 минутах от пляжа Раваи Продается эргономичная ст…
$121,457
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Undersun Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,390
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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