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Студии
Квартиры-студии в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
43
Студия
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44 объекта найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы! О…
€119,129
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
2
1
36 м²
2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€101,475
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
25 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€54,907
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
4
Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд) ❖ Всего в комплексе 130 квартиры. …
€110,938
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
29 м²
7
Проект - Парк небес Остров Пхукет (Таиланд) ❖ Прогнозируемый доход - минимум от …
€128,954
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
2
❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г. ❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон. …
€99,560
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
38 м²
2/5
Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать В…
€132,747
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€120,676
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Провинция Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€165,862
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,733
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах…
€192,610
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 кварти…
€130,376
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,979
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
29 м²
8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€99,860
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
22 м²
7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€42,971
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€156,870
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
4
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
€123,941
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Бан Ката, Таиланд
1
1
34 м²
7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
€114,229
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
€143,818
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
26 м²
4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
€51,664
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
23 м²
5/8
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
€90,539
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
2/5
Апартаменты в потрясающем комплексе класса LUXURY на первой линии в 150 метрах от пляжа Кама…
€150,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
34 м²
2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
€121,568
Рекомендовать
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Phuket real estate, с seaview beach opportunity duplex investment
Пхукет, Таиланд
1
2
60 м²
3/3
PATONG BAY HILL & ndash; Кондоминиум Seaview Residence & nbsp; Патонг Бэй - это современн…
€179,620
Рекомендовать
Студия 1 спальня с видом на море, с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain
Пхукет, Таиланд
1
1
3 300 м²
8/8
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
€137,944
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
29 м²
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 тыс. $…
€145,000
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Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
47 м²
❖ Срок завершения строительства 4-й квартал 2023 г ❖Стоимость квартиры 47м² от 175 тыс. $…
€171,000
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Студия 1 ванная с видом на сад
Пхукет, Таиланд
1
30 м²
7
LAYAN GREEN PARK ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА — Площадь квартир от 30,3 м2 до 121 м2 …
€61,218
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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
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