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Квартиры с видом на горы в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
35
Чонг Тале
3845
Равай
1209
Си Сунтон
563
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81 объект найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,287
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,260
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,246
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,274
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,390
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,287
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 6/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$212,314
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Апартаменты с 1 спальней рядом с Лагуной всего за 5,527 млн бат Современная квартира с 1 …
$175,160
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,308
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,322
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$174,363
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
SkyPark Laguna - проект от застройщика Laguna Phuket - это один из самых известных девелопер…
$225,225
НДС
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/7
Sky Park — апарт-отель с видом на гольф-поле, который находится в самом центре крупнейшего э…
$109,650
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Atlas property
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/7
Представляем  новейший проект на побережье Банг Тао, Пхукет. Эксклюзивная локация: Рядом …
$139,171
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Площадь 36 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$156,665
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 7
Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд …
$247,920
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
VIP Venus Karon - это новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 5 минутах от пл…
$85,387
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Новая 2-спальная квартира, 55,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплекс…
$167,457
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таил…
$1,79 млн
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд…
$125,458
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Уникально спроектированный квартирный комплекс Above Element олицетворяет свободный стиль жи…
$146,697
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
Только сейчас у нас действует скидка 30% на все доступные апартаменты, а к тому же вы получи…
$85,387
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Квартира 2 спальни в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 спальни
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 72 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$313,331
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Типы недвижимости в Пхукете

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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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