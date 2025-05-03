Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Пхукете, Таиланд

Пхукет
38
Чонг Тале
3026
Равай
902
Карон
325
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
89 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900…
$127,539
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы (три или…
$656,254
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлага…
$2,32 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в районе Най Харн на юге Пхукета, всего в паре минут езды от пляжей Най …
$96,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 451 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
$1,09 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд Пред…
$152,488
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд Уникаль…
$131,763
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кату, Таиланд
Квартира 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Кату, Пхукет, Таиланд Идеальное предложени…
$50,400
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с бассейнами в экологичном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы с ба…
$804,303
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Равай, Таиланд
Квартира 5 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, П…
$522,166
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд Предлагаю…
$5,84 млн
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхуке…
$915,469
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и гольф-клуба, Пхукет, Таиланд Предлагаются современн…
$588,452
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Все виллы имеют бассейн, кондици…
$1,15 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются вилл…
$775,481
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Новый проект современных вилл с приватными бассейнами в Чалонге, Муанг Пхукет, Пхукет, Таила…
$364,828
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд…
$125,458
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Резиденци…
$104,766
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд Предла…
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таилан…
$250,134
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд Резиденция является частью …
$720,584
Оставить заявку

Типы недвижимости в Пхукете

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти