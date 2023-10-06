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Многоуровневые квартиры в Провинция Пхукет, Таиланд

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
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€413,553

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
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