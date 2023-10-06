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Пентхаусы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
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10 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет).…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известн…
Цена по запросу
Пентхаус с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
Площадь 138 м²
Этаж 6/7
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€235,245
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
  ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете п…
€262,695
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Этаж 5/7
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€858,183
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао. ❖ Пр…
€3,98 млн
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобств…
€0
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобств…
€0

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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